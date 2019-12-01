Jane Fonda yeniden gözaltına alındı

Ünlü Hollywood yıldızı Jane Fonda iklim değişikliği eylemlerinden vazgeçmiyor. Her cuma Washington Kongre Binası önündeki “Fire Drill Fridays” (Yangın Tatbikatı Cumaları) adıyla düzenlenen iklim krizi protestolarına katılan Fonda, eylem sonrası gözaltına alınıyor.
TMZ’nin haberine göre, geçtiğimiz cuma günü yine protesto gösterisinde boy gösteren Fonda’nın yanında bu defa komedyen Paul Scheer vardı. Fonda ile birlikte Scheer de gözaltına alınan eylemciler arasındaydı.
Scheer de Fonda gibi plastik kelepçe takılarak gözaltına alındı. Eylemde toplam 37 kişiye gözaltı işlemi uygulandı.
Protesto gösterisinde bir diğer ünlü isim de Young Sheldon adlı komedi dizisinin 11 yaşındaki yıldızı Iain Armitage idi. Polis, çocuk oyuncu için herhangi bir müdahalede bulunmadı.
Washington’daki ‘cuma eylemleri’ 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’den ilham alınarak yapılıyor.
Dört ay boyunca iklim krizine dair protestolara katılmak için ABD’nin başkentinde yaşayacağını söyleyen 81 yaşındaki Fonda, “Greta’nın söylediği gibi buna bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.
Fonda, protestolarını her cuma sürdürmeyi ve her hafta gözaltına alınmayı beklediğini de belirtmişti.