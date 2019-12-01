Jane Fonda yeniden gözaltına alındı

Dört ay boyunca iklim krizine dair protestolara katılmak için ABD’nin başkentinde yaşayacağını söyleyen 81 yaşındaki Fonda, “Greta’nın söylediği gibi buna bir kriz gibi davranmalıyız, sanki evimiz yanıyormuş gibi hareket etmeliyiz” demişti.