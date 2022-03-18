Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım

Japon İmparatorluk ailesinde 'yetişkinliğe erişen' Prenses Aiko, "Görevleri için çabalayacağını ve kabiliyetini sonuna kadar kullanacağını" bildirdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 15:27

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 1

Japon Prenses Aiko, Aralık 2021'de 20 yaşını doldurmasının ardından İmparatorluk Sarayında düzenlediği ilk basın toplantısında, gelecek hayatına dair düşüncelerini paylaştı. Yarım saat süren basın toplantısında Aiko, "Ailenin yetişkin bir üyesi olarak görevleri için çabalayacağını ve kabiliyetini sonuna kadar kullanacağını" söyledi. 

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 2

Yeni dönemde ebeveynlerinin varlığını "Yeri doldurulamaz" olarak niteleyen Aiko, "Nasıl bir durumda olursam olayım, onlar her zaman en yakınımdalar" dedi.

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 3

Aiko, aile içinde üstlenilen "Törensel sorumlulukların getirdiği gerginliğe" dikkati çekerek, kendisine "Her etkinliğe mesuliyet hissiyle yaklaşmasının telkin edildiğini" söyledi.

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 4

Zayıf noktasını "utangaçlık" olarak niteleyen ve evlilik konusunu düşünmediğini belirten Aiko, "Her iki tarafın da birbirini tebessüm ettirebildiği ilişkinin ideal" olacağını vurguladı.

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 5

Ülkede hafta içi meydana gelen şiddetli depremden etkilenenlerin acısını paylaştığını kaydeden Prenses, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da hayatını kaybedenlere yönelik de "Birçok değerli hayatın yok olması sebebiyle çok üzgün olduğunu" söyledi.

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 6

Japon İmparatorluk ailesinde, 'yetişkinliğe erişim' basın toplantısı, en son Aralık 2014'te, Veliaht Prens Fumihito'nun kızı Prenses Kako için düzenlenmişti.

Japon Prenses Aiko: Çabalayacağım ve kabiliyetimi kullanacağım - 7

Öte yandan, Naruhito'nun kardeşi Veliaht Prens Fumihito'nun oğlu Prens Hisahito'nun, Ochanomizu Üniversitesi bünyesindeki ortaokuldan mezun olduğu bildirildi. Tahtın ikinci sıradaki varisi 15 yaşındaki Prensin, yeni eğitim yılının başlayacağı nisandan itibaren Tsukuba Üniversitesi bünyesindeki Otsuka Lisesi'nde eğitim göreceği kaydedildi.

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