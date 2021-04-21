Japonya'da makyaj çılgınlığı: Erkekler kozmetik ürünlerine akın etti

21.04.2021 - 07:51
Virüsün dünyanın kontrolünü ele geçirmesinden önce kozmetiğe pek ilgi duymayan orta yaşlı erkek Japonlar, çevrimiçi görüşmelere geçildikçe kuaförlere akın etmeye ve makyaj malzemeleri almaya başladı.
AP haber ajansına bir açıklama yapan merkezi Japonya'da bulunan Shiseido adlı kozmetik şirketi, erkek bakım ürünleri satan markası Uno'nun pandemi döneminde çift haneli büyüme gösterdiğini bildirdi. Uno yöneticilerinden Yoshiyuki Matsuo, "Bence koronavirüs, erkek çalışanların ciltlerine daha fazla önem vermesini sağladı" dedi.
Başkent Tokyo'da Ikemen-Works adlı bir erkek kuaförü işleten Takumi Tezuka da Matsuo'ya katılıyor. Zira Tezuka şöyle konuştu: