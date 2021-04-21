Japonya'da makyaj çılgınlığı: Erkekler kozmetik ürünlerine akın etti

Pandemi Japonya'da kozmetik şirketlerini yükselişe geçirdi. Orta yaşlı erkek Japonlar, çevrimiçi görüşmelere geçildikçe kuaförlere akın etmeye ve makyaj malzemeleri almaya başladı.

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21.04.2021 - 07:51

Corona virüs pandemisi dünyanın hemen hemen her yerinde pek çok farklı alanda faaliyet gösteren işletmeyi çöküşün eşiğine getirdi. Independent'ın haberine göre; Doğu Asya ülkesi Japonya'da ise bir sektör, bu çalkantılı dönemde yükselmeyi başardı.

Virüsün dünyanın kontrolünü ele geçirmesinden önce kozmetiğe pek ilgi duymayan orta yaşlı erkek Japonlar, çevrimiçi görüşmelere geçildikçe kuaförlere akın etmeye ve makyaj malzemeleri almaya başladı.

AP haber ajansına bir açıklama yapan merkezi Japonya'da bulunan Shiseido adlı kozmetik şirketi, erkek bakım ürünleri satan markası Uno'nun pandemi döneminde çift haneli büyüme gösterdiğini bildirdi. Uno yöneticilerinden Yoshiyuki Matsuo, "Bence koronavirüs, erkek çalışanların ciltlerine daha fazla önem vermesini sağladı" dedi.

Başkent Tokyo'da Ikemen-Works adlı bir erkek kuaförü işleten Takumi Tezuka da Matsuo'ya katılıyor. Zira Tezuka şöyle konuştu:

Önceden müşterilerimizin çoğu genç ve 20'li yaşlardaki erkeklerdi. Ancak evden çalışma sayesinde artık daha fazla kişi geliyor. 40'lı, 50'li ve 60'lı yaşlardaki erkekler makyaj yapmaları gerektiğini düşündükleri için salonumuza uğruyor.





Tezuka bunun nedeninin evden çalışan kişilerin internette yapılan toplantılarda yüzlerini görmeleri ve bu nedenle görünüşlerine daha fazla önem vermeye başlamaları olduğunu söyledi. Yaşlıların, 20'lerindeki ve 30'larındaki kişilere göre genellikle daha fazla harcama yaptığını ve salona daha düzenli geldiklerini sözlerine ekledi.