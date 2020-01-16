Jared Leto Gucci defilesinde

Oscar’lı oyuncu Jared Leto, Milano Erkek Giyim Moda Haftası Sobahar/Kış 2020-21’de Gucci defilesine katıldı.
İtalya’nın Milano kentinde yapılan defileyi ön sıradan seyreden 48 yaşındaki oyuncu, renkli giyimiyle defilenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Cesur giyinme tarzıyla bilinen Leto, İspanyol paça mor pantolon, renkli gömlek, ceket ve şapkadan oluşan Gucci imzalı stiliyle 70’lerin modasını yansıttı.
Defilede hayranlarından büyük ilgi gören Leto, en son Met Gala 2019’da giydiği kostümüyle hafızalara kazınmıştı.
Leto, yüzünün karbon kopyasını kucağında taşıdığı kırmızı kıyafetiyle Met Gala’nın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.