Jared Leto’dan mesaj dolu kıyafet
ntv.com.tr
Oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, sırtında, 2017’nin en çok kazanan modellerinin isimlerini ve kazançlarını yazan kapüşonlusuyla kendi konser biletlerinin ucuzluğuna gönderme yaptı.
-
1
Hollywood’un Altın Küre’li ünlü oyuncusu Jared Leto, önceki günlerde New York’ta ilginç bir kıyafetle görüntülendi.
-
2
Los Angeles Uluslararası Havaalanı’nda göz alıcı bir pembe kapüşonluyla objektiflere takılan Leto’nun asıl sürprizi kıyafetinin sırtında gizliydi.
-
3
Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda müzisyen de olan 46 yaşındaki Leto’nun sırtında Time’a göre 2017 yılının en çok kazanan beş modelinin adı ve kazançları yazıyordu.
-
4
Sıralamada Kendall Jenner 22 milyon dolar, Gisele Bündchen 17,5 milyon dolar, Chrissy Teigen 13,5 milyon dolar, Adriana Lima 10,5 milyon dolar, Gigi Hadid 9,5 milyon dolar olarak yer alıyordu.
-
5
Kıyafetin sağ kolunda da müzik grubu Thirty Seconds To Mars adının yer alması dikkat çekti.
-
6
Kıyafetin kapüşon kısmındaysa Leto ve grubunun beşinci stüdyo albümü olan America ismi yazıyordu.
-
7
Kuzey Amerika ve Avrupa turnelerini tamamlayan Leto, ay sonunda Latin Amerika turnesine başlıyor. Leto’nun en çok kazanan modeller listesiyle, 75 dolar olan konser biletlerinin ucuzluğuna gönderme yaptığı düşünülüyor.