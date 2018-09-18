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Jared Leto’dan mesaj dolu kıyafet

ntv.com.tr

Oyuncu ve şarkıcı Jared Leto, sırtında, 2017’nin en çok kazanan modellerinin isimlerini ve kazançlarını yazan kapüşonlusuyla kendi konser biletlerinin ucuzluğuna gönderme yaptı.

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    Hollywood’un Altın Küre’li ünlü oyuncusu Jared Leto, önceki günlerde New York’ta ilginç bir kıyafetle görüntülendi.

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    Los Angeles Uluslararası Havaalanı’nda göz alıcı bir pembe kapüşonluyla objektiflere takılan Leto’nun asıl sürprizi kıyafetinin sırtında gizliydi.

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    Oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda müzisyen de olan 46 yaşındaki Leto’nun sırtında Time’a göre 2017 yılının en çok kazanan beş modelinin adı ve kazançları yazıyordu.

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    Sıralamada Kendall Jenner 22 milyon dolar, Gisele Bündchen 17,5 milyon dolar, Chrissy Teigen 13,5 milyon dolar, Adriana Lima 10,5 milyon dolar, Gigi Hadid 9,5 milyon dolar olarak yer alıyordu.

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    Kıyafetin sağ kolunda da müzik grubu Thirty Seconds To Mars adının yer alması dikkat çekti.

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    Kıyafetin kapüşon kısmındaysa Leto ve grubunun beşinci stüdyo albümü olan America ismi yazıyordu.

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    Kuzey Amerika ve Avrupa turnelerini tamamlayan Leto, ay sonunda Latin Amerika turnesine başlıyor. Leto’nun en çok kazanan modeller listesiyle, 75 dolar olan konser biletlerinin ucuzluğuna gönderme yaptığı düşünülüyor.

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