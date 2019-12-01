Jason Momoa GQ Avustralya tarafından Yılın Erkeği seçildi

Game of Thrones’un Khal Drogo’su ve beyazperdenin Aquaman’i Jason Momoa, GQ dergisinin Avustralya edisyonu tarafından Yılın Erkeği (2019 Man Of The Year) seçildi.
40 yaşındaki Amerikalı aktör, derginin Aralık-Ocak sayısına kapak oldu.
Esprili kişiliğiyle bilinen ‘Yılın Erkeği’ Jason Momoa, Avustralyalı oyuncu kardeşler Chris Hemsworth ve Liam Hemsworth’e esprili bir gönderme yaparak, “2019 GQ Yılın Erkeği olmak milyon yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hemsworth Kardeşler’i yendiğim için mutluyum. Bunu hak ettim” dedi.
Momoa ayrıca, “Avustralya, seni sevdiğimi biliyorsun. Umarım Aquaman 2 için geleceğim ve çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı.
Jason Momoa, Game of Thrones ile ünlenmeden önce Hawaiian Baywatch, Tempted, North Shore, Johnson Family Vacation ve The Game gibi romantik komedilerde rol aldı.
12 yıldır birlikte olduğu Lisa Bonet ile 2017’de evlenen Momoa’nın, 52 yaşındaki eşine tam 8 yaşından beri aşık olduğu biliniyor. Çiftin şimdi iki çocuğu var.