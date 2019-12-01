Jason Momoa GQ Avustralya tarafından Yılın Erkeği seçildi

Esprili kişiliğiyle bilinen ‘Yılın Erkeği’ Jason Momoa, Avustralyalı oyuncu kardeşler Chris Hemsworth ve Liam Hemsworth’e esprili bir gönderme yaparak, “2019 GQ Yılın Erkeği olmak milyon yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Hemsworth Kardeşler’i yendiğim için mutluyum. Bunu hak ettim” dedi.