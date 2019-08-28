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Jason Momoa iki saat asansörde mahsur kaldı

ntv.com.tr

Köpeği ve arkadaşlarıyla otel asansöründe iki saat mahsur kalan Jason Momoa, içeride yaşadıklarını sosyal medyadan yayınladı.

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    Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Aquaman filmiyle ününü daha da büyüten oyuncu Jason Momoa, asansörde mahsur kalmasıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

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    40 yaşındaki aktör, arkadaşları ve köpeği ile birlikte kalabalık bir asansörün içinde iki saat kurtarılmayı bekledi.

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    Otel asansöründe yaşadıklarını kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Momoa, arkadaşlarının aç olduğunu söylemesi üzerine yanında taşıdığı şekerleri ikram etti.

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    Ardından kurtarma ekibi gelerek Momoa, köpeği ve arkadaşlarını asansörden çıkardı.

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    Momoa, asansörden çıktıktan sonra esprili yaklaşımla “Sadece dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Zor Ölüm’deki gibi yapmaya çalışıyorduk ama olmadı” ifadesini kullandı.

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    Momoa, bu ayın başında Game of Thrones’taki rol arkadaşı Emilia Clarke’ın da katıldığı bir sürpriz partiyle 40’ıncı yaş gününü kutladı.

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