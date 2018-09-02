Jean Claude Van Damme: Güçlü ve savaşçı Türkler arıyorum
Dünyaca ünlü oyuncu Jean Claude Van Damme, “Yeni projem için güçlü ve savaşçı Türkler arıyorum. Bana sosyal medyadan ulaşın” çağrısı yaptı
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30 ülkeden yarışmacının katıldığı Miss Fashion TV ödülleri final gecesinde Moldova’yı temsil eden Gabriela Slivca birinci olurken, Türk güzel Rengin Kurt ise Miss Fotomodel seçildi.
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Dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı, Jean Claude Van Damme, organizasyona onur konuğu ve jüri üyesi olarak katıldı.
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Yeni projesi hakkınd konuşan ve "Bu filmi kardeşim olarak gördüğüm Bruce Lee’ye armağan ediyorum" diyen Van Damme şu sözleri dile getirdi: “Michel Adam’la çok güzel bir projemiz var. Adı ‘Falconman’. Büyük bir televizyon şovu."
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"Bu projede erkek ve kadın Türk oyuncular da olacak. İsimleri henüz belli değil. Güçlü ve savaşçı bir karakter arıyoruz."
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"Adaylar benimle Facebook hesabımdan irtibata geçerse çok mutlu olurum”