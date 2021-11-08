Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu

10'uncu LACMA Art+Film Galası'na Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez damda vurdu.

Haberler 08.11.2021 - 08:59

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 1

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles Sanat Müzesi'nde (LACMA) önceki gece 10'uncu LACMA Art+Film Galası, yıldız isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 2

Aktör Leonardo DiCaprio'nun sponsorluğunda düzenlenen gala, geçen yılki Oscar törenlerinden bu yana en fazla ünlünün katıldığı etkinlik olurken, kırmızı halida ünlü çiftler arasında şıklık yarışı vardı.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 3

Bu çiftler arasında en çok dikkat çekenler, dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez oldu.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 4

Tepeden tırnağa gümüş rengi tercih eden Sanchez, piriltılı kıyafetiyle kırmızı halıda bakışları üzerine çekti.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 5

Öte yandan, galaya katılan diğer çifler arasında Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw, Selma Hayek ve eşi Francois-Henri Pinault, Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum, Benedict Cumberbatch ve eşi Sophie Hunter, Kirsten Dunst ve nişanlısı Jesse Plemons da vardı. İşte geceden fotoğraflar...

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 6

Wallis Annenberg , Michael Govan, Marco Bizzarri, Alessandro Michele,  Eva Chow, Amy Sherald ve Kehinde Wiley,

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 7

Blackwell

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 8

Billie Eilish

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 9

Florence Welch

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 10

Liz Andrews, Ada Pinkston ve Maya Lake

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 11

 Rebecca Phillipou, Alessandro Michele ve Kodi Smit-McPhee

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 12

Amélie Tremblay

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu - 13

Florence Welch

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