Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu

Öte yandan, galaya katılan diğer çifler arasında Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw, Selma Hayek ve eşi Francois-Henri Pinault, Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum, Benedict Cumberbatch ve eşi Sophie Hunter, Kirsten Dunst ve nişanlısı Jesse Plemons da vardı. İşte geceden fotoğraflar...