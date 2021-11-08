Jeff Bezos ve Lauren Sanchez LACMA 2021'in yıldızı oldu

Haberler 08.11.2021 - 08:59
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles Sanat Müzesi'nde (LACMA) önceki gece 10'uncu LACMA Art+Film Galası, yıldız isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
Aktör Leonardo DiCaprio'nun sponsorluğunda düzenlenen gala, geçen yılki Oscar törenlerinden bu yana en fazla ünlünün katıldığı etkinlik olurken, kırmızı halida ünlü çiftler arasında şıklık yarışı vardı.
Bu çiftler arasında en çok dikkat çekenler, dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez oldu.
Tepeden tırnağa gümüş rengi tercih eden Sanchez, piriltılı kıyafetiyle kırmızı halıda bakışları üzerine çekti.
Öte yandan, galaya katılan diğer çifler arasında Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw, Selma Hayek ve eşi Francois-Henri Pinault, Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum, Benedict Cumberbatch ve eşi Sophie Hunter, Kirsten Dunst ve nişanlısı Jesse Plemons da vardı. İşte geceden fotoğraflar...
Wallis Annenberg , Michael Govan, Marco Bizzarri, Alessandro Michele, Eva Chow, Amy Sherald ve Kehinde Wiley,
Blackwell
Billie Eilish
Florence Welch
Liz Andrews, Ada Pinkston ve Maya Lake
Rebecca Phillipou, Alessandro Michele ve Kodi Smit-McPhee
Amélie Tremblay
Florence Welch