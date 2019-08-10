Jeff Bezos yeni sevgilisiyle tatilde
ntv.com.tr
Dünyanın en pahalı boşanmasına imza atan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile Fransa tatilinde görüntülendi.
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En pahalı boşanmayı gerçekleştiren Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos, yeni sevgilisiyle tatilde.
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55 yaşındaki Amazon’un CEO’su, Fransa’nın Saint-Tropez şehrinde kız arkadaşı Lauren Sanchez ile birlikte görüntülendi.
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Çifte iş insanı Scooter Braun ve eşi Yael ile milyarder David Geffen ve sosyetik isim Sean Sheridan da katıldı.
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Bezos, 48 yaşındaki MacKenzie Bezos’tan boşanırken 37 milyar dolarlık tazminat ödemişti.
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5MacKenzie Bezos, edindiği mirasının yarısını bağışlayacağını açıklamıştı.