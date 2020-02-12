Jennifer Aniston: İstikrarsız ve güvensiz bir evde büyüdüm

Dün 51 yaşına giren Hollywood’un ünlü yıldızı Jennifer Aniston, Interview Magazine dergisine kapak pozu verdi. Röportajda ünlü oyuncu Sandra Bullock’un sorularını yanıtlayan Friends dizisinin yıldızı, özel hayatını, sinema endüstrisine girişini ve kendisini üzen şeyleri anlattı.
Aniston, kendisini üzen şeyleri anlatırken, “Televizyonu açıp, haberleri dinlemek ve gazeteleri okumak beni gerçekten üzüyor ve öfkelendiriyor” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca, “İnsanların kötü davrandığını ve diğer insanlara zarar verdiğini görmek beni çok kızdırıyor. Ve açıkça hayvanların kötüye kullanılması da öyle” şeklinde konuştu.