Jennifer Aniston'dan 'En Seksi Erkek Paul Rudd’ yorumu

Öte yandan özellikle Ant-Man filmiyle de tanınan Paul Rudd, “Yaşayan En Seksi Erkek” seçilmesini şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, “İnsanların bunun için seçildiğimi duyduklarında 'Ne?' diyeceklerini bilecek kadar farkındalığım var. Bu sahte bir alçakgönüllülük değil. Bunu benden önce alması gereken çok insan var" demişti.