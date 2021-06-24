Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz

Jennifer Aniston, Brad Pitt ile yeniden bir araya gelmesini bekleyen hayranlarına seslendi. Katıldığı bir programda konuşan Aniston, "Biz iki dostuz" dedi.

24.06.2021 - 17:56

Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz - 1
2005 yılında beş yıllık evliliklerini noktalayn Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in yeniden bir araya gelmelerini isteyen hayranlarına yıldız oyuncudan yanıt geldi.


Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz - 2
Aniston, konuk olduğu bir programda birliktelik iddialarına son noktayı koydu.


Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz - 3
52 yaşındaki Aniston, eski eşi Brad Pitt ile artık 'İki dost' olduklarını vurguladı.


Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz - 4
Aniston programda, eski eşi Brad Pitt ile ilgili soruya, "Biz iki kafadarız, arkadaşız. Ve konuşuyoruz" diye yanıt verdi.


Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz - 5
Aniston ile Pitt son olarak geçtiğimiz yıl bir yardım için düzenlenen film okuma gösterisinde bir araya gelmişti.

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