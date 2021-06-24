Jennifer Aniston'dan Brad Pitt açıklaması: Biz iki dostuz

Jennifer Aniston, Brad Pitt ile yeniden bir araya gelmesini bekleyen hayranlarına seslendi. Katıldığı bir programda konuşan Aniston, "Biz iki dostuz" dedi.

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24.06.2021 - 17:56

2005 yılında beş yıllık evliliklerini noktalayn Jennifer Aniston ile Brad Pitt'in yeniden bir araya gelmelerini isteyen hayranlarına yıldız oyuncudan yanıt geldi.







Aniston, konuk olduğu bir programda birliktelik iddialarına son noktayı koydu.







52 yaşındaki Aniston, eski eşi Brad Pitt ile artık 'İki dost' olduklarını vurguladı.







Aniston programda, eski eşi Brad Pitt ile ilgili soruya, "Biz iki kafadarız, arkadaşız. Ve konuşuyoruz" diye yanıt verdi.







Aniston ile Pitt son olarak geçtiğimiz yıl bir yardım için düzenlenen film okuma gösterisinde bir araya gelmişti.