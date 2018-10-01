Jennifer Garner ve Ben Affleck ayrılık sonrasında da beraber
ntv.com.tr
Birlikte üç çocuğu olan Jennifer Garner ve Ben Affleck ikilisi, ayrılık sonrasında da ailece bir araya geliyor. İkili, dün çocuklarıyla beraber pazar gezintisine çıktı.
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Bir zamanlar Holywood’un gözde çifti olan, ancak 2017 yılında boşanmak içn mahkemeye başvuran, evrak eksikliğinden dolayı bir yıl sonra boşanabilen Ben Affleck ve Jennifer Garner çifti ayrılık sonrası da ‘beraber’.
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12 yaşında Violet, 9 yaşında Seraphina Rose Elizabeth ve 6 yaşında Samuel adında üç çocuğu bulunan ikili, ailece vakit geçirmeye devam ediyor.
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46 yaşındaki Garner ve Affleck, dün California’daki Pacific Palisades bölgesinde Violet ve Samuel ile birlikte dışarı çıktı.
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Alkol bağımlılığı nedeniyle halen rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Ben Affleck, pazar gününü ailesiyle geçirmek üzere tedaviye ara verdi.
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Bir aydan uzun süredir alkol tedavisi gören Affleck’i rehabilitasyon merkezine götüren kişi, eski eşi Jennifer Garner olmuştu.
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Rehabilitasyon merkezine yatmadan önce Playboy modeli Shauna Sexton ile görüntülenen Affleck, aşırı alkollü haliyle dikkatleri üzerine çekmişti.
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Jennifer Garner, bu görüntülerin ardından ünlü aktörü ziyaret ederek kendisini tedavi için ikna etmeye çalışmıştı.