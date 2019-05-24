Jennifer Garner'dan hayat tüyoları

Son olarak İntikam Meleği filminde rol alan ABD’li oyuncu Jennifer Garner, üniversiteli gençlerle buluştu. Tecrübelerini anlatan Garner, gençlere sekiz hayat tüyosu verdi.
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Jennifer Garner
, 1994 yılında mezun olduğu Ohio’daki Denison Üniversitesi’nden fahri doktorluk unvanı kazandı.
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Öğrencilerle buluşan 47 yaşındaki oyuncu, mezuniyet töreni olan gençlere sekiz hayat tüyosu verdi.
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Garner, “Eğer şanslıysanız hayatınızın yüzde 65’i mutlu geçer. Mutluluk sizin sorumluluğunuzdadır, bu nedenle ona saldırın” dedi.
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Üç çocuk annesi Garner sözlerine şöyle devam etti: “Büyük Kanyon’un dibine inmeyin, onun olayı yukarıdan bakmaktır. Sigara içmeyin."
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"50’li yaşlarınızda üzerinize yakışacak en güzel şey, 20’li yaşlarınızda güneş kremi kullanmaktır, ihmal etmeyin."
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"Cadılar Bayramı kostümlerinizde seksiliği değil; eğlenceli olmayı seçin. Her şeyi ‘Evet’ olarak algılamayın."
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"Kitaplar, sosyal medya ve mizah konusunda kendinizi disipline sokun. Kadınsanız, dünyayı ele geçirin. Ve son olarak, okul arkadaşlarınızla iletişiminiz koparmayın”