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Jennifer Garner'dan hayat tüyoları

Son olarak İntikam Meleği filminde rol alan ABD’li oyuncu Jennifer Garner, üniversiteli gençlerle buluştu. Tecrübelerini anlatan Garner, gençlere sekiz hayat tüyosu verdi.

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    Jennifer Garner, 1994 yılında mezun olduğu Ohio’daki Denison Üniversitesi’nden fahri doktorluk unvanı kazandı.


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    Öğrencilerle buluşan 47 yaşındaki oyuncu, mezuniyet töreni olan gençlere sekiz hayat tüyosu verdi.


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    Garner, “Eğer şanslıysanız hayatınızın yüzde 65’i mutlu geçer. Mutluluk sizin sorumluluğunuzdadır, bu nedenle ona saldırın” dedi.


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    Üç çocuk annesi Garner sözlerine şöyle devam etti: “Büyük Kanyon’un dibine inmeyin, onun olayı yukarıdan bakmaktır. Sigara içmeyin."


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    "50’li yaşlarınızda üzerinize yakışacak en güzel şey, 20’li yaşlarınızda güneş kremi kullanmaktır, ihmal etmeyin."


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    "Cadılar Bayramı kostümlerinizde seksiliği değil; eğlenceli olmayı seçin. Her şeyi ‘Evet’ olarak algılamayın."

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    "Kitaplar, sosyal medya ve mizah konusunda kendinizi disipline sokun. Kadınsanız, dünyayı ele geçirin. Ve son olarak, okul arkadaşlarınızla iletişiminiz koparmayın”
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