Jennifer Gates ile Nayel Nassar evleniyor (Bill Gates'e jokey damat)

Nayel Nassar ise mutluluğu "EVET DEDİ!! Kendimi hayattaki en şanslı (ve en mutlu) erkek olarak hissediyorum. Jenn, sen benim ancak hayal edebileceğim kadar mükemmel birisin, hatta çok fazlasısın. Hayat denen bu yolculukta seninle birlikte yaşlanmak için sabırsızlanıyorum ve hayatımı sensiz düşünemiyorum. Seni hayal edebileceğinden daha çok seviyorum. Bana her günü rüyaymış gibi yaşattığın için teşekkür ederim" notuyla duyurdu.