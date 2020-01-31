Jennifer Gates ile Nayel Nassar evleniyor (Bill Gates'e jokey damat)

96.5 milyar dolarla dünyanın en zengin ikinci kişisi Bill Gates’in 3 çocuğundan en büyüğü Jennifer Gates (23) at sevgisi sayesinde tanıştığı ve 4 yıldır birlikte olduğu Nayel Nassar (28) ile nişanlandı.
Jennifer Gates, evlilik teklifi aldığını Instagram hesabından "Nayel Nassar, sen türünün tek örneğisin. Tutkularımızı paylaştığımız en önemli yerlerden birinde bana müthiş bir sürpriz yaparak geçtiğimiz hafta sonu ayaklarımı yerden kestin. Hayatımın geri kalanını seninle büyüyerek, gülerek ve öğrenerek geçirmek için sabırsızlanıyorum. Milyonlarca kez evet" paylaşımıyla duyurdu.
Nayel Nassar ise mutluluğu "EVET DEDİ!! Kendimi hayattaki en şanslı (ve en mutlu) erkek olarak hissediyorum. Jenn, sen benim ancak hayal edebileceğim kadar mükemmel birisin, hatta çok fazlasısın. Hayat denen bu yolculukta seninle birlikte yaşlanmak için sabırsızlanıyorum ve hayatımı sensiz düşünemiyorum. Seni hayal edebileceğinden daha çok seviyorum. Bana her günü rüyaymış gibi yaşattığın için teşekkür ederim" notuyla duyurdu.
Nayel Nassar küçükken ailesi Kuveyt’e taşındı. Kuveyt’te inşaat ve iç mimarlık üzerine şirket sahibi olan ailesi, Nayer Nassar’ı dünyanın en saygın üniversitelerinden Amerikan Stanford’a ekonomi okumaya gönderdi...
Jennifer Gates ve Nayel Nassar Instagram paylaşımlarından bazıları...