Jennifer Lawrence evini satışa çıkardı

Geçtiğimiz ay Cooke Maroney ile evlenen Jennifer Lawrence, evlilik öncesi aldığı dairesine 2016 yılında 15.6 milyon dolar ödedi.
Lawrence evlilik sonrası, New York'ta bulunan evini zarar ederek 14.2 milyon dolara (Yaklaşık 82 milyon TL) satışa çıkardı.
Şehir manzarasına sahip olan evde üç yatak odası ve çatı bahçesi bulunuyor.
Sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evlenen Lawrence, ilk görüşte aşık olduğunu belirterek "O hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Dolayısıyla yakında bir Maroney olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.