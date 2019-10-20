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Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney evlendi

ntv.com.tr

Şubat ayında nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney çifti, ABD'de pek çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğünle evlemdi.

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    Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney evlendi.

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    29 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile 34 yaşındaki galeri direktörü, ABD’deki Rhode Adası’nda pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir düğün yaptı.

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    Lawrence’ın Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen düğünden fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı. Ancak düğüne gelenlerden bazıları, lüks düğünün yapıldığı Belcourt of Newport’ta görüntülendi.

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    Lawrence ile Maroney, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi.
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    Lawrence, düğünden birkaç saat önce araçta böyle fotoğraflandı.
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    Ünlü şarkıcı Adele, düğünün yapılacağı Rhode Adası'na gelirken görüntülendi.
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    Şarkıcı Nicole Richie de düğünün davetlileri arasındaydı. Dün, düğünden önce adaya ulaştı.
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    Davetlilerden oyuncu Emma Stone, düğün alanına böyle geldi.
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    Sienna Miller, düğünde kırmızı elbisesiyle boy gösterdi.
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    Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner, düğüne sevgilisi Corey Gamble ile katıldı.
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    İkili, düğün bitiminde, hamburger arabasında yemek yedi.
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    Oyuncu Ashley Olsen de düğündeydi.
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    Tarihi Belcourt of Newport evi düğün için özel olarak dekore edildi.
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    Lawrence hayranları evin önünde onu görebilmek için saatlerce bekledi.
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    Düğün alanından dışarıya fotoğraf yansıtılmaması için güvenlik görevlileri özel çaba harcadı.
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    2018 ilkbaharında flört etmeye başlayan Lawrence ve Maroney, şubat ayında nişanlanmıştı.

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