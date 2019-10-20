Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney evlendi
ntv.com.tr
Şubat ayında nişanlandıklarını duyuran Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney çifti, ABD'de pek çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğünle evlemdi.
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Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney evlendi.
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29 yaşındaki Oscar’lı oyuncu ile 34 yaşındaki galeri direktörü, ABD’deki Rhode Adası’nda pek çok ünlü yıldızın katıldığı bir düğün yaptı.
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Lawrence’ın Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen düğünden fotoğraflar henüz basınla paylaşılmadı. Ancak düğüne gelenlerden bazıları, lüks düğünün yapıldığı Belcourt of Newport’ta görüntülendi.
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4Lawrence ile Maroney, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi.
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5Lawrence, düğünden birkaç saat önce araçta böyle fotoğraflandı.
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6Ünlü şarkıcı Adele, düğünün yapılacağı Rhode Adası'na gelirken görüntülendi.
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7Şarkıcı Nicole Richie de düğünün davetlileri arasındaydı. Dün, düğünden önce adaya ulaştı.
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8Davetlilerden oyuncu Emma Stone, düğün alanına böyle geldi.
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9Sienna Miller, düğünde kırmızı elbisesiyle boy gösterdi.
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10Kardashian/Jenner kardeşlerin annesi Kris Jenner, düğüne sevgilisi Corey Gamble ile katıldı.
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11İkili, düğün bitiminde, hamburger arabasında yemek yedi.
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12Oyuncu Ashley Olsen de düğündeydi.
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13Tarihi Belcourt of Newport evi düğün için özel olarak dekore edildi.
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14Lawrence hayranları evin önünde onu görebilmek için saatlerce bekledi.
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15Düğün alanından dışarıya fotoğraf yansıtılmaması için güvenlik görevlileri özel çaba harcadı.
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2018 ilkbaharında flört etmeye başlayan Lawrence ve Maroney, şubat ayında nişanlanmıştı.