Jennifer Lawrence'ın düğününden ilk fotoğraflar yayınlandı
Sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile evlenen Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın, pek çok ünlünün katıldığı görkemli düğününden ilk kareler yayınlandı.
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1Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney, önceki gün ABD'de pek çok ünlünün katıldığı görkemli bir düğünle evlendi.
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2Rhode Adası'nda görkemli bir düğünle evlenen çiftin gizli tutulan töreninden ilk kareler yayınlandı.
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3Dior imzalı gelinlik giydiği öğrenilen 29 yaşındaki oyuncunun gelinliği henüz detaylı olarak görülemiyor.
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4Lawrence ile Maroney çifti, düğünün yapılacağı adaya özel jetle geldi.
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Pek çok ünlünün katıldığı düğünden birkaç saat önce Lawrence, törenin yapılacağı Belcourt of Newport adlı mekana girerken böyle görüntülendi.
İşte düğüne katılan isimlerin düğnden önce ya da düğün esnasında çekilen fotoğrafları...
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6Adele
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7Nicole Richie
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8Emma Stone
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9Sienna Miller
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10Kris Jenner ve Corey Gamble
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11Ashley Olsen