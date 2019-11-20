Erkek dergisi GQ’nun ABD edisyonu, “Yılın Erkeği” (Men Of The Year) sayısını çıkardı.
Dergi için üç kapak üretildi. Bunların birinde The Irishman filmiyle gündemde olan efsane oyuncular Robert De Niro ile Al Pacino, diğerinde ise rap’çi Tyle The Creator yer alırken üçüncü kapak için Jennifer Lopez poz verdi.
Dergi, 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncuya, “Yılın İkonu” seçildiği için, “Yılın Erkeği” sayısında yer verdiklerini açıkladı.
Dergi, “Sinemanın ikonu, küresel pop ikonu ve internetin moda ikonu” olarak lanse ettiği Lopez için, “Hiç kimse 2019’u Jennifer Lopez kadar sahiplenmedi” dedi.
GQ dergisinin Türkçe edisyonu da her yıl "Yılın Erkeği" sayısı çıkarıyor ve "Yılın Kadını"nı seçiyor.
İşte yıl yıl Türkiye'de seçilen yılın kadınları...
Meryem Uzerli-2012
Beren Saat-2013
Serenay Sarıkaya-2014
Sıla-2015
Cansu Dere-2016
Gülse Birsel-2017
Demet Evgar-2018