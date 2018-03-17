Jennifer Lopez: Güçlü ve zayıf yanlarımı biliyorum
ABD'li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Harper’s Bazaar’ın ABD edisyonuna kapak oldu. Lopez, "Güçlü ve zayıf yanlarımı biliyorum" ifadelerini kullandı.
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Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, Harper’s Bazaar derginin nisan sayısına konuk oldu. Röportaj veren Lopez, dergi için özel bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi.
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Kariyerinin ilk yıllarında taciz edildiğini belirten 48 yaşındaki Latin yıldız, "Diğer kadınlar gibi saldırılara maruz kalmadım ama bir yönetmen benden tişörtümü çıkarmamı istemişti. Bense bunu yapmadım" dedi.
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48 yaşındaki yıldız verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. İşte ünlü yıldızın diğer açıklamalarından satır başları...
"Hayatım boyunca kendimi kanıtlamak zorunda olduğumu hissettim. Belki de şu an sahip olduklarımın sebebi budur."
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"Evliliğe inanıyorum. Yaşlanırken yanımda birisinin olmasını çok isterim."
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"Alex ile sağlıklı bir ilişkimiz var. Şu an hiçbir şeyi zorlamıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Benzer çok fazla noktamız var."
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"Kim olduğumu ve ne istediğimi biliyorum. Güçlü ve zayıf yanlarımı da biliyorum. Kendimle ilgili güzel şeyler söyleyebildiğim bir noktaya gelmem uzun zaman aldı."