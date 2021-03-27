Jennifer Lopez, Jennifer Aniston ve Kim Kardashian'ı geçti

İngiltere merkezli estetik merkezi Glowday'in yürüttüğü ankette, kadınların yüzde 38'i 51 yaşındaki J-Lo kadar iyi görünseler çok mutlu olacaklarını itiraf etti. Aynız amanda 40 yaş üzeri yıldızlar arasında en beğenilen isim seçilen Jennifer Lopez birçok yıldızı geride bıraktı. Listenin ilk beşinde sırasıyla şu isimler yer buldu:



