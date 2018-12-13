Jennifer Lopez Second Act galasına damga vurdu
ntv.com.tr
Oyunculuk alanında da başarısını kanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni filmi Second Act’in galasında kırmızı halıyı ‘pembeye boyadı’. Filmin resmi sosyal medya hesabından Lopez için “Kraliçe” ifadesi kullanıldı.
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Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtlayan dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, yeni filmi Second Act’in galasına katıldı.
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Lopez, galada pembe elbisesiyle dikkat çekerken, onun için, “Kırmızı halıyı pembeye boyadı” yorumları yapıldı.
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Lopez galaya sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte katıldı.
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4Rodriguez, basına poz veren sevgilisini cep telefonuyla görüntüledi.
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Lopez, New York’ta yapılan gala için Giambattista Valli imzalı bir elbise seçti.
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Ünlü sanatçı, önü kısa, arka tarafında ise uzun bir kuyruğu olan gösterişli elbisesini Jimmy Choo marka ayakkabı ve çantayla tamamladı.
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Lopez, Lorraine Schwartz tasarımı mücevherleri kullandı.
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Second Act filminin resmi Instagram sayfasında da galadan video paylaşılarak, Lopez için “Kraliçe” ifadesi kullanıldı.