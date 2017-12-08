Jennifer Lopez ter içinde (Ünlülerin spor stilleri)
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, spor salonundan çıkarken görüntülendi. Lopez, spor stiliyle göreceğiniz tek ünlü değil. Ünlü modeller, oyuncular ve şarkıcılar yalnızca kırmızı halı seçimleriyle değil spor sonrası stilleriyle de konuşuluyor. İşte Lopez'in detayları ve ünlülerin ilham veren spor stilleri...
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1Jennifer Lopez önceki gün Miami'de gittiği spor solunundan çıkarken objektiflere takıldı. Bir süre önce 50 yaşına giren iki çocuk annesi Lopez'in tepeden tırnağa ter içinde olduğu görüldü. Yıllar boyu uğraşarak sahip olduğu karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giyen Lopez'e sevgilisi Alex Rodriguez ile onun kızı Natasha da eşlik etti.
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2Jennifer Lopez, doğum yapmış olmasına rağmen formunu koruyan karın kaslarıyla sık sık basına konu oluyor. Lopez'in sırrı, sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli spor.
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3Lopez, ne turnelerinde ne de tatile çıktığında spor programını hiç aksatmıyor. Böylece kaslarını da korumayı başarıyor.
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Dakota Johnson (Los Angeles)
Dakota Johnson, önceki gün Los Angeles’ta spor salonuna giderken ve çıkarken objektiflere yansıdı. Sağlıklı beslenmeye her dönem önem verdiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, makyajsız ve kilo vermiş haliyle kameralara yansıdı.
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Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez
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Jennifer Lopez
Daha önce ise 10 günlük özel bir diyete giren Lopez, spor salonundan giderken objektiflere takılmıştı. Taytı, büstiyeri ve spor ayakkabılarıyla stilini konuşturan Lopez'e skorumaları eşlik etti.
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Jennifer Lopez
İki çocuk annesi Lopez "şekersiz ve karbonhidratsız" bir diyet uyguladığını söyledi.