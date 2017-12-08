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Jennifer Lopez ter içinde (Ünlülerin spor stilleri)

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, spor salonundan çıkarken görüntülendi. Lopez, spor stiliyle göreceğiniz tek ünlü değil. Ünlü modeller, oyuncular ve şarkıcılar yalnızca kırmızı halı seçimleriyle değil spor sonrası stilleriyle de konuşuluyor. İşte Lopez'in detayları ve ünlülerin ilham veren spor stilleri...

  • 1

    Jennifer Lopez önceki gün Miami'de gittiği spor solunundan çıkarken objektiflere takıldı. Bir süre önce 50 yaşına giren iki çocuk annesi Lopez'in tepeden tırnağa ter içinde olduğu görüldü. Yıllar boyu uğraşarak sahip olduğu karın kaslarını gözler önüne seren bir kıyafet giyen Lopez'e sevgilisi Alex Rodriguez ile onun kızı Natasha da eşlik etti.


  • 2

    Jennifer Lopez, doğum yapmış olmasına rağmen formunu koruyan karın kaslarıyla sık sık basına konu oluyor. Lopez'in sırrı, sağlıklı beslenmenin yanı sıra düzenli spor.
  • 3

    Lopez, ne turnelerinde ne de tatile çıktığında spor programını hiç aksatmıyor. Böylece kaslarını da korumayı başarıyor.
  • 4

    Dakota Johnson (Los Angeles)

    Dakota Johnson, önceki gün Los Angeles’ta spor salonuna giderken ve çıkarken objektiflere yansıdı. Sağlıklı beslenmeye her dönem önem verdiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, makyajsız ve kilo vermiş haliyle kameralara yansıdı.

  • 5

    Gigi Hadid
  • 6

     Karlie Kloss

  • 7

    Ryan Gosling
  • 8

    Kıvanç Tatlıtuğ
  • 9

    Justin Timberlake

  • 10

    Miranda Kerr
  • 11

    Channing Tatum
  • 12

    Hugh Jackman
  • 13

    Kim Kardashian
  • 14

    Kerem Bürsin
  • 15

    Selena Gomez
  • 16

    Matthew Mcconaughey
  • 17

    Kendall Jenner
  • 18

    Çağatay Ulusoy
  • 19

    Candice Swanepoel
  • 20

    Bergüzar Korel
  • 21

    Lais Ribeiro
  • 22

    Alessandra Ambrosio
  • 23

    Gülben Ergen
  • 24

    Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül
  • 25

    Irina Shayk
  • 26

    Jessica Alba
  • 27

    Demet Şener
  • 28

    Julianne Hough

  • 29

    Miley Cyrus
  • 30

    Burak Özçivit ve Fahriye Evcen
  • 31

    Adriana Lima
  • 32

    Merve Boluğur
  • 33

    Ebru Şallı
  • 34

    Nicole Scherzinger
  • 35

    Ashley Benson
  • 36

    Eda Taşpınar
  • 37

    Rihanna
  • 38

    Lily Collins
  • 39

    Jennifer Lopez
  • 40

    Hülya Avşar
  • 41

    Vanessa Hudgens
  • 42

    Cara Delevingne
  • 43

    Özge Ulusoy
  • 44

    Rosie Huntington Whiteley
  • 45

    Taylor Swift
  • 46

    Hilary Duff
  • 47

    Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

  • 48

    Jennifer Lopez

    Daha önce ise 10 günlük özel bir diyete giren Lopez, spor salonundan giderken objektiflere takılmıştı. Taytı, büstiyeri ve spor ayakkabılarıyla stilini konuşturan Lopez'e skorumaları eşlik etti.



  • 49

    Jennifer Lopez

    İki çocuk annesi Lopez "şekersiz ve karbonhidratsız" bir diyet uyguladığını söyledi.

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