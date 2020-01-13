Jennifer Lopez Varsace’nin reklam yüzü oldu

Jennifer Lopez, 20 yıl sonra yeniden ikonilk Versace elbisesini giyip defilede yürümesinin ardından markanın 2020 kampanya yüzü oldu.
50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, önceki gün Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarla yeni işbirliğini duyurdu.
Lopez, “Çok heyecanlıyım. Versace İlkbahar Yaz 2020 kampanyasının reklam yüzü olduğumu sonunda açıklayabiliyorum. Donatella Versace’ye ve Versace’deki herkese vizyonunuz ve işbirliğiniz için teşekkürler” mesajını paylaştı.
İtalyan moda evi de Lopez ile işbirliklerini kendi Instagram hesabından duyurdu.
Lopez, eylül ayında, İtalya'da düzenlenen Milano Moda Haftası'nda, Versace İlkbahar/Yaz 2020 defilesinde 20 yıl önce giydiği ikonik elbisenin bir benzeriyle podyuma çıkmıştı.
2000 yılında katıldığı Grammy töreninde giydiği ve tarihe geçen Versace tasarımı yeşil elbiseyle podyumda yürüyen Lopez, eyircilerden büyük beğeni ve alkış toplamıştı.
Lopez’in 20 yıl önce giydiği elbise, Google'ın görsellerinin doğmasına ilham vermişti. Eric Schmidt o dönemde Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu" açıklamasını yapmıştı.