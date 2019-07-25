Jennifer Lopez'e sevgilisinden 50. doğum günü hediyesi olarak Porsche
ntv.com.tr
Dün 50'nci doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'e sevgilisi Alex Rodriguez son model Porsche otomobil hediye etti. Lopez için düzenlenen gösterişli doğum günü partisinde havai fişekler de patlatıldı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, dün 50’nci doğum gününü kutladı.
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Sevgilisi Alex Rodriguez, Lopez’e 2019 model Porsche 911 GT3 marka otomobili hediye etti.
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Rodriguez’in hediye pakedi şeklinde süslettiği kırmızı otomobili Lopez’e verme anında kameralar kayıttaydı.
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Lopez, yeni otomobiline binerek Miami’de tur atmayı ihmal etmedi.
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Hediye tesliminden sonra akşam Miami’deki Star Island’da Gloria ve Emilio Estefan’ın villasında coşkulu bir doğum günü partisi düzenlendi.
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Altın rengi süslemelerle hazırlanan doğum günü mekanında, Lopez’in 40’ıncı doğum gününde de yer alan DJ Cassidy ile DJ Hot, sabahın ilk ışıklarına kadar davetlileri eğlendirdi.
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Gösterişli partide Lopez için havai fişekler bile patlatıldı.
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Lopez’in Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen 11 yaşındaki ikizleri Maximillian ve Emme ile Rodriguez’in Cynthia Rodriguez ile evliliğinden olan kızları Natasha (14) ve Ella (11) da partide yer aldı.
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Parti boyunca dans ettiği öğrenilen Lopez’in çocuklarının da anneleriyle birlikte şarkı söylediği belirtildi.
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10İşte Lopez'in doğum günü partisinden yansıyanlar...
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