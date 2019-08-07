Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan: 300 bin lira versem annem beni döver
Jennifer Lopez konserini locadan izleyen sunucu ve oyuncu Enis Arıkan 300 bin lira sorusunu yanıtladı. Locaya davetli olduğunu söyleyen Arıkan, "300 bin lira versem, annem oteli basar, beni döverdi" dedi.
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Enis Arıkan, Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'i locadan izleyen ünlüler arasında yer aldı.
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Konser sonrası sosyal medyadan soruları yanıtlayan Arıkan, 300 bin lira olan loca ücreti hakkında konuştu.
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Para vermediğini vurgulayan Arıkan şu ifadeleri dile getirdi: "Herkes 'Locaya 300 bin lira mı verdin' diyor. Arkadaşlar delirdiniz mi, 300 bin lira ne? Jennifer bana versin 300 bin lira"
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"Evet locadaydım ama davetliydim. Düşünsenize benim Jennifer'a 300 bin lira verdiğimi... Yemin ederim annem oteli basar önce hırsından Jennifer'ın takma saçını yolardı. Benim zaten ağzımda diş falan bırakmazdı."
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Arıkan'a konserde yakın arkadaşı Aslı Kızmaz eşlik ederken, Pelin Akil, Meryem Uzerli ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerde konsere katıldı.