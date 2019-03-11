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Jennifer Lopez’in 5 milyon dolarlık nişan yüzüğü

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Dördüncü evliliğini Alex Rodriguez ile yapmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 5 milyon dolarlık nişan yüzüğüyle gündemde. İşte Lopez’in nişan yüzüğünün detayları ve önceki evliliklerinde taktığı nişan yüzükleri...

  • 1

    Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandığını önceki gün Instagram paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımda Lopez’in iri taşlı yüzüğü yer alıyordu.

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    Fotoğrafın paylaşımı üzerine Lopez’in nişan yüzüğüyle ilgili detaylar konuşulmaya başlandı.

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    Mücevher uzmanı Ira Weissman, yüzüğün 11 ila 15 karat arasında olduğunu, değerinin de 5 milyon dolar olabileceğini söyledi. Weissman’a göre bu yüzüğün fiyatı en az 1 milyon dolardan başlıyor.

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    Zümrüt kesim elmasın 1920’lerde popüler hale geldiğini söyleyen mücevher uzmanı, bu yüzüklerin yeniden moda olduğunu, Amal Clooney ve Beyonce gibi isimlerin bu tarz taşları tercih ettiğini belirtti.

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    Peki, Lopez, önceki evliliklerinde hangi yüzükleri taktı?

    İlk evliliğini 1997 yılında Onjani Noa ile yapan ve bir yıl süren evlilikte Lopez’in parmağına taktığı yüzüğün değeri milyon dolarlık değil, yüz binlerle ifade ediliyordu.

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    Lopez 2001 yılında dansçı Cris Judd ile evlendi. Zümrüt kesim taşlı yüzüğünün de tam değeri bilinmese de yüz binlerle ifade edilen bir maddi değerdeydi, milyon dolarlık değildi.

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    Dördüncü evliliğini Rodriguez ile yapmaya hazırlanan Jennifer Lopez, 2002 yılında Ben Affleck ile nişanlandı. 6,1 karatlık pembe taşlı yüzüğün değeri 2,5 milyon dolardı.

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    Lopez, 2004 ile 2014 yılları arasında müzisyen Marc Anthony ile evliydi. Anthony, Lopez’e 8,5 karatlık 4 milyon dolar değerinde mavi elmas yüzükle evlenme teklif etti.

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