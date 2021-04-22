Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı

ntv.com.tr 22.04.2021 - 07:35
Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez’in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.
Lopez’in bir arkadaşı, People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıkladı. “Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var” diyen Lopez’in arkadaşı, ayrılık nedeni olarak “güven” sorunu açıklaması yaptı.
“Çok mutsuzdu ve Alex'le kalmanın kendi yararına olacağını düşünmedi” diyen Lopez’in arkadaşı, “Arkadaş kalmayı deneyecekler ve orada saygı olacak. Ama kesinlikle ayrı yollara gidiyorlar” diye konuştu.
“Jennifer daha önce bu tür zor durumlarda kaldı. O oturup ağlayacak biri değil” diye arkadaşı, “Onu en çok çocukları mutlu ediyor. O çok iyi” yorumunu yaptı.
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 13 yaşında ikizleri Max ve Emme var.
İKİLİNİN AŞK DEFTERİ
Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.