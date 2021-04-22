Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı

Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez’in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.

Lopez’in bir arkadaşı, People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıkladı. “Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var” diyen Lopez’in arkadaşı, ayrılık nedeni olarak “güven” sorunu açıklaması yaptı.