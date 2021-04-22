Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı

Ayrıldıklarını geçen hafta yaptıkları ortak açıklama ile resmen duyuran Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in ayrılık nedenine dair spekülasyonlar ortada dolaşırken, ünlü şarkıcının arkadaşı ayrılma nedenini açıkladı. Arkadaşı, Lopez'in şimdiki durumu hakkında da bilgi verdi.

ntv.com.tr 22.04.2021 - 07:35

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 1

Jennifer Lopez ile nişanlısı Alex Rodriguez, geçen hafta ayrıldıklarını resmen duyurdu. 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Lopez ile 45 yaşındaki eski beyzbol oyuncusu Rodriguez’in ayrılık nedeniyle ilgili pek çok söylenti ortada dolaştı.

Lopez’in bir arkadaşı, People dergisine konuşarak, ünlü sanatçının neden ayrıldığını açıkladı. “Aralarında çözülmemiş çok fazla sorun var” diyen Lopez’in arkadaşı, ayrılık nedeni olarak “güven” sorunu açıklaması yaptı.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 2
Lopez’in arkadaşı, “Alex onu aldatsın ya da aldatmasın, Jennifer aralarındaki havada bunun korkusuna tahammül etmeyecek” dedi.

“Çok mutsuzdu ve Alex'le kalmanın kendi yararına olacağını düşünmedi” diyen Lopez’in arkadaşı, “Arkadaş kalmayı deneyecekler ve orada saygı olacak. Ama kesinlikle ayrı yollara gidiyorlar” diye konuştu.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 3

“Jennifer daha önce bu tür zor durumlarda kaldı. O oturup ağlayacak biri değil” diye arkadaşı, “Onu en çok çocukları mutlu ediyor. O çok iyi” yorumunu yaptı.

Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 13 yaşında ikizleri Max ve Emme var.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 4
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamayla resmen ayrıldıklarını duyurmuştu. İkili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 5
"Arkadaş olarak daha iyi olduğumuza karar verdik ve öyle devam edeceğiz. Birlikte çalışmaya ve ortak işlerimizde birbirimize destek olmaya devam edeceğiz. Birbirimiz ve çocuklarımız için en iyisini diliyoruz."
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 6

İKİLİNİN AŞK DEFTERİ

Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997 ile 1998 arasında Ojani Noa ile yaptı. Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile hayatını birleştirdi. Son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında Marc Anthony ile yaptı. İkiz çocukları olan çiftin evliliği uzun süreli olmadı. Alex Rodriguez ise aralarında Madonna ve Cameron Diaz'ın da bulunduğu ünlü kadınlarla yaşadığı ilişkiler ile gündeme geldi. Cynthia Scurtis ile 2002'de yaptığı evlilik 2008'de sona erdi. Rodriguez'in bu evlilikten iki kızı bulunuyor.

Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 7
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 8
Jennifer Lopez'in arkadaşı Alex Rodriguez ile ayrılığın nedenini açıkladı - 9

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