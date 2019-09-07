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Jennifer Lopez’in direk dansı hazırlığının kamera arkası

ntv.com.tr

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’taki direk dansı sahnelerine hazırlık aşamasına ait görüntüler yayınlandı.

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    Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’a hazırlanırken çekilen görüntüleri yayınlandı.

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    50 yaşındaki ABD’li sanatçı, bir striptizciyi canlandırdığı filmin fragmanında direk dansı yaparken görülmüştü. Şimdi de o direk dansına nasıl hazırlandığını gösteren kamare arkası görüntüleri paylaşıldı.

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    YouTube’da yayınlanan videoda, Lopez, canlandırdığı Ramona karakteri için direk dansı eğitmeninden ders alırken görülüyor.

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    Fit vücuduyla dikkat çeken Lopez, hocasının yönlendirmeleri doğrultusunda dans ederken kendini aynada izliyor.

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    Lopez, günlerce aldığı eğitimler boyunca zaman zaman bazı haraketlerde zorlanıyor.
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    Lopez, kamera arkası belgeseli nitelikli videoda çalışmalarını anlatırken, “Striptizciler çok defa pratik yapıyorlar. Her gece oradalar. Dolayısıyla öğrenmeye ufak ufak başlıyorlar, ama ben hepsini irden öğrenmek zorundayım” ifadesini kullanıyor.

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    Lopez ayrıca, “Bu, benim hayatımda öğrendiğim en zor şey” diyor.
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    Kadınları başrollerine yerleştiren, striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işleyen Hustlers, 13 Eylül'de sinemalarda olacak.

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    Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.

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    Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.

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    JENNIFER LOPEZ'İN HUSTLERS'TAKİ DİREK DANSI (VİDEO) 

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