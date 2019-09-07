Jennifer Lopez’in direk dansı hazırlığının kamera arkası
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’taki direk dansı sahnelerine hazırlık aşamasına ait görüntüler yayınlandı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers’a hazırlanırken çekilen görüntüleri yayınlandı.
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50 yaşındaki ABD’li sanatçı, bir striptizciyi canlandırdığı filmin fragmanında direk dansı yaparken görülmüştü. Şimdi de o direk dansına nasıl hazırlandığını gösteren kamare arkası görüntüleri paylaşıldı.
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YouTube’da yayınlanan videoda, Lopez, canlandırdığı Ramona karakteri için direk dansı eğitmeninden ders alırken görülüyor.
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Fit vücuduyla dikkat çeken Lopez, hocasının yönlendirmeleri doğrultusunda dans ederken kendini aynada izliyor.
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5Lopez, günlerce aldığı eğitimler boyunca zaman zaman bazı haraketlerde zorlanıyor.
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Lopez, kamera arkası belgeseli nitelikli videoda çalışmalarını anlatırken, “Striptizciler çok defa pratik yapıyorlar. Her gece oradalar. Dolayısıyla öğrenmeye ufak ufak başlıyorlar, ama ben hepsini irden öğrenmek zorundayım” ifadesini kullanıyor.
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7Lopez ayrıca, “Bu, benim hayatımda öğrendiğim en zor şey” diyor.
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Kadınları başrollerine yerleştiren, striptiz kulübü çalışanların giriştiği bir dolandırıcılık planını işleyen Hustlers, 13 Eylül'de sinemalarda olacak.
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Lorene Scafaria’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde, Lopez’in yanı sıra Lili Reinhart, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Mercedes Ruehl gibi isimler rol alıyor.
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Hustlers, Wall Street müşterilerine şantaj yapmak için bir araya gelen eski bir striptiz kulübü çalışanlarının hikayesini konu ediyor.
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