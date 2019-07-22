Jennifer Lopez'in Google Görseller'e ilham veren elbisesinin ayakkabısı yapıldı
Ünlü yıldız Jennifer Lopez'in 2000'deki Grammy Ödülleri'nde giydiği ve Google'ın Görseller'inin doğmasına ilham olan Versace imzalı elbisenin ayakkabısı da özel olarak tasarlandı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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Jennifer Lopez, 2000'lerde ilk single parçası If You Had My Love sayesinde Billboard Hot 100 listesine, Britney Spears'tan sonra en iddialı girişi yapan isim seçildi. Bu rekorun hemen ardından Lopez, Versace elbisesiyle Grammy'nin kırmızı halısına damga vurdu.
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Grammy töreninde ilgiyi üzerine çeken ve yıldızı parlayan Lopez'in 19 yıl önce giydiği o elbise ilk olarak Geri Halliwell'in üzerinde görülmüş ve 1999'un Aralık ayında Donatella Versace tarafından Met Gala'da giyilmişti.
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Facebook'un, Snapchat'in ve Instagram'ın olmadığı bir zamanda, dünya Google'a yeni yeni alışmaya çalışırken, o gece internette en çok aratılan Lopez ve elbisesi oldu.
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Lopez'in stil danışmanlığını yapan Andrea Lieberman moda tarihine yazılan o anları, "Bu ilgi beklediğim bir şeydi. Versace ve Jennifer Lopez birbirlerini tamamlıyorlar ve birlikte ışık saçmaları çok doğal" ifadeleriyle anlatıyordu.
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Eric Schmidt ise Google'da bir yazılım mühendisiydi ve internet kullanıcılarının bu aramanın sonucunda tam olarak ne görmek istediklerinden emin değildi. Elbisenin hikayesini mi arıyorlardı yoksa sadece fotoğrafını mı? Schmidt konu hakkında, "Internette bir şeyin bu kadar çok aratılması, ilk kez karşılaştığımız bir fenomendi. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Özetle, J.Lo o elbiseyi giydi ve Google görselleri doğdu" açıklamasını yapıyor.
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Lopez'in 50. yaş gününe özel Versace o yıllarda Grammy Ödülleri'ne damga vuran elbisenin ayakkabısını yaptı. Ayakkabı 1075 (Yaklaşık 6300 TL) dolara satışa sunuldu.