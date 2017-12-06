Jennifer Lopez'in Rus ikizi (Ünlülerin şaşırtan benzerleri)

1 Rus oyuncu Eugenia Brik, Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez’e olan benzerliğiye dikkat çekiyor.

2 37 yaşındaki oyuncunun Lopez’e olan benzerliğini ilk fark eden Rus yönetmen Fyodor Bondarchuk oldu. Brik, Bondarchuk’un onu Lopez’e benzeten yorumlarından önce böyle bir benzerlik olduğunu fark etmediğini belirtti. İşte diğer ünlüler ve benzerleri...

3 Peter Dinklage

4 Beyonce

5 Kit Harrington

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7 Ryan Gosling

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9 Vladimir Putin

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11 Brad Pitt

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13 Morgan Freeman

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15 Ceyda Ateş, oyuncu Dylan Sprouse ile fotoğrafını kolajlayarak sosyal medya hesabından, "İkizimi buldum" notuyla paylaştı

16 Star TV'nin sevilen dizisi Fazilet Hanımve Kızları ile yıldızı parlayan Deniz Baysal'ın benzeri Brezilya'dan çıktı. Deniz Baysal, Instagram'da 7 milyondan fazla takipçisi olan Camila Coelho'ya ikizi kadar benzerliği ile dikkat çekti.

17 ALPEREN DUYMAZ-KIT HARINGTON Çukur dizisinin Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz ve Game of Thrones'un Jon Snow'u Kit Harington'un benzerliği sosyal medyada geniş yankı buldu.

18 MURAT BOZ



O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda oturan Murat Boz'un benzeri Sri Lanka'da ortaya çıktı.



Tatil için bu ülkeye giden bir Türk turistin sosyal medya hesabından paylaştığı ve bir içecek firmasına ait olan afişte yer alan modelin Murat Boz'a olan benzerliği dikkat çekti.

19 Boz, 2015 yılında manken Emily DiDonato ile benzerliğiyle gündeme gelmiş, 36 yaşındaki şarkıcı Instagram sayfasından düştüğü ‘Sevgili babacığım bize anlatmadığın bir şey var mı?’ notu ile duruma gönderme yaptı.

20 DONALD TRUMP-KIM JONG UN ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Hong Kong sokaklarında sarılıp öpüştü.

21 Tabii bu gerçek liderler arasında yaşanan bir samimiyet değildi. Dünyada tartışmalı iki liderin benzerleri, önceki gün bir araya geldi.

22 İkilinin buluşması, enterasan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sosyal medyada birçok kimse Trump'ın benzerinin Kuzey Kore liderinin benzeri ile metrodaki muhabbetine ve karşılıklı telefonuna bakmasını ti'ye aldı.

23 Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un benzeri olan 37 yaşındaki Hong Kong’lu müzisyen Howard, Kim’le özdeşleşen siyah üniforma içinde, “Öl Amerika, öl” diye bağırdı.

24 Trump benzeri olan 66 yaşındaki Amerikalı müzisyen Dennis Alan ise buna karşılık aşağılayıcı sözler sarf ederek Howard’la atıştı.

25 Kim’in benzeri Howard’a kıyasla Trump’ın benzeri Alan’ın hazırlanması çok daha uzun sürdü. Alan’ın Trump makyajı ve saçını yaratması 1-1,5 saatlik bir zaman aldı.

26 Benzerlerin sokak şovu, Kim benzeri Howard’ın Trump’a yönelik olarak, “Bence o harika bir lider, tıpkı benim gibi bir diktatör. Mükemmel arkadaş olabiliriz” sözlerini sarf etmesiyle devam etti.

27 Yılbaşında Kuzey Koreli lider, ülkesinin kıtalar arası balistik füze denemesi yapmaya çok yaklaştığını söylemiş ve füzenin ABD’ye ulaşabilecek menzilde olduğunu belirtmişti. Trump da Twitter hesabından, “Böyle bir şey olmayacak” cevabını vermiş, füzelerin ABD'ye ulaşmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

28 Ancak önceki gün bir araya gelen liderlerin benzerleri bu restleşmenin aksine daha samimi görüntü verdi.

29 Sadece Hong Kong’lu müzisyen Howard ile ABD’li müzisyen Dennis Alan, ünlülerle benzerlik taşıyan isimler değil. Dünyaca ünlü pek çok yıldızın aramızda yaşayan benzerleri var.

30 George Clooney

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32 Zayn Malik

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34 Hulk Hogan

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36 Jim Carrey

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38 Jay-Z

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40 Jeff Goldblum

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42 Jason Alexander

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44 Taylor Lautner

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46 Johnny Depp

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48 Bruce Willis

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50 Angelina Jolie

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52 HANDE SORAL "Dali'nin Kadınları" oyununda ünlü ressam Frida Kahlo'yu canlandıracak olan Hande Soral'ın, fotoğraf çekimleri sırasında makyöz Neriman Eröz tarafından gerçekleştirilen makyajı sonra değişimi objektiflere yansıdı.

53 Provaları son hızıyla devam eden "Dali'nin Kadınları" oyununun başrol oyuncularından Soral, "Frida Kahlo, zor bir hayat yaşamış ama eserleriyle de döneme damgasını vurmuş, dünyaca ünlü popüler bir kültür ikonu" dedi.