Jennifer Lopez ile sevgilisi Alex Rodriguez nişanlandı
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandı. Evlenmeleri halinde bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak.
-
1Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, beyzbolcu sevgilisi Alex Rodriguez ile nişanlandı.
-
2Çiftin Instagram'da paylaştığı fotoğrafta Lopez'in parmağına büyük bir nişan yüzüğü taktığı, Rodriguez'in kalp emojisiyle "Evet dedi" yazdığı görüldü.
-
3Lopez ve Rodriguez, 2017 yılından yılından bu yana birliktelik yaşıyor.
-
4Çiftin hayatlarını birleştirmesi halinde bu, Lopez'in dördüncü, Rodriguez'in ikinci evliliği olacak. Lopez ve Rodriguez'in önceki evliliklerinden ikişer çocuğu bulunuyor.
-
5Alex Rodriguez, daha önce verdiği bir röportajda, Jennifer Lopez’le çıkmaya başladıkları ilk gün için “Hayatımın en şanslı günüydü” demişti.
-
6
Eski sporcu, Lopez'le tanışmalarını şöyle anlatımıştı:
"Bir gün otoparkta aracımı ararken arkamdan biri gelip omzuma dokundu. Arkamı döndüm ve kim olduğunu anlayamadım. 5-6 saniye sürdü. Karşımda rol aldığı dizideki karakter kostümüyleydi. Sonra bana, ‘Ben Jennifer’ım’ dedi. 'Aman Tanrım, Jennifer çok güzel görünüyorsun" diyerek durumu toprlamaya çalıştım. O çok güzeldi, bense fazlasıyla utanmıştım.”