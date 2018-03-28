Jeremy Meeks'in eski eşi Melissa sessizliğini bozdu (Chloe Green anne oluyor)
ntv.com.tr
'Dünyanın en yakışıklı mahkumu' olarak ünlenen model Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı. Eski eş Melissa Meeks bir süredir devam eden sessizliğini bozdu, "Basket topunu karnına koyduğu zaman Chloe'dan bebek beklediğini öğrendim. Beni bırakıp gittiğinde ikinci çocuğumuza hamileydim" dedi.
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Model olduktan sonra eşinden ayrılarak Topshop'un sahibinin kızı Chloe Green ile birlikte olmaya başlayan ve baba olmaya hazırlanan Jeremy Meeks'in eski eşi Melissa Meeks sessizliğini bozdu. Jeremy Meeks'ten bir çocuk sahibi olan eski eş Melissa Meeks, İngiliz medyasına zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
"TOPU KARNINA KOYDU"
"Jeremy iki ay önce 8 yaşındaki oğluyla basketbol oynarken, basket topunu karnına koydu, 'Bakın hamileyim' dedi. Bunu neden yaptığını etrafında hamile biri olup olmadığını sorduğumda 'Evet Chloe hamile' yanıtı aldım. Sanki kalbim durmuş gibiydi."
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"BENİ TERK ETTİĞİNDE HAMİLEYDİM"
Melissa Meeks'in anlattıkları bununla da kalmadı. Dünyanın en yakışıklı mahkumu unvanına sahip Jeremy Meeks'in onu terk ettiği dönemlerde kendisinin de hamile olduğunu anlatan Melissa Meeks "Beni bırakıp gittiğinde ikinci çocuğumuza hamileydim, bebeğimi düşürdüm" açıklamasında bulundu.
İşte Jeremy Meeks VE milyarder sevgilisi Chloe Green cephesinde yaşananlar...
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Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks’in (34), evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinin hamile olduğu öğrenildi. Evliyken Topshop’un varisi Chloe Green (27) ile birlikte olmaya başlayan Meeks, ikinci çocuğunu kucağına alacak.
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4Hatta Jeremy Meeks, bebek beklediği milyarder sevgilisi Chloe Green'i ailesiyle tanıştırdı.
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Milyarder Green ile model Meeks’in aşkı geçen yaz Bodrum’da bir teknede çekilen samimi fotoğrafları sayesinde ortaya çıkmıştı. Meeks, şimdi ayrı yaşadığı çocuğunun annesi Melissa Meeks ile o dönemde halen evliydi.
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Green ile Meeks, Green’in ailesinin ilişkiye karşı olduğu söylentileri ve evlilik dışı ilişki yaşadıkları eleştirilerine aldırmadan ilişkilerini sürdürerek ilk kez Mayıs 2017’de Cannes Film Festivali’nde el ele görüntü vermişti.
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7Eşi Melissa Meeks ile boşanma sürecinde olan Jeremy Meeks’in sekiz yaşındaki oğlu Jeremy Meeks Jr. için nafaka olarak ayda bin dolar ödeyeceği öğrenildi.
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8Melissa Meeks, boşanma sürecindeyken Jeremy Meeks’in oğlunu çok az gördüğünü ve maddi destek olmadığını ileri sürdü. Jeremy Meeks, Melissa Meeks’le biyolojik çocuğunun yanı sıra Melissa Meeks’in önceki evliliğinden olan iki çocuğuna da babalık yapıyordu.
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Jeremy Meeks’in Bodrum’daki tatilde samimi halde görüntülendiği milyarder Chloe Green, Instagram hesabından Meeks'le çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Bu daha başlangıç" yorumunda bulunmuştu.
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Sabıka fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldıktan sonra 'en ünlü mahkum' haline gelen Jeremy Meeks, Mart 2016’da tahliye edildikten sonra modellik ve DJ'lik yaparak bir ünlü gibi yaşamaya başlamıştı.