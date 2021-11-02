Jes Staley'den Jeffrey Epstein soruşturması sonrası istifa kararı

Haberler 02.11.2021 - 10:18
Bankacılık devi Barclays'in CEO'su Jes Staley, pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilerini nasıl tanımladığına yönelik soruşturma sonrası görevinden ayrıldı.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İngiltere'de mali denetim kuruluşu FCA ve Merkez Bankası, Staley'nin hücresinde kendisini asarak intihar ettiği açıklanan Epstein ile ilişkilerini araştırıyordu.
Barclays, soruşturma sonuçlarının bankaya bildirildiğini ve Staley'nin bu bulgulara itiraz edeceğini açıkladı.
Bankada yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Staley'nin Epstein için iddia edilen suçları gördüğü ya da farkında olduğuna yönelik bir bulguya rastlanmadığının altının çizilmesi gerekiyor. Bu da Epstein'in 2019 yazında gözaltına alınmasının ardından Barclays'in Staley'e verdiği desteğin dayanak noktasıydı" denildi.
Staley, toplam 2,4 milyon sterlinlik 12 aylık maaşını, 120 bin sterlinlik emeklilik ödeneğini ve sözleşmesindeki diğer tüm haklarını alacak.