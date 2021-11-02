Jes Staley'den Jeffrey Epstein soruşturması sonrası istifa kararı

Bankada yapılan açıklamada, "Soruşturmada, Staley'nin Epstein için iddia edilen suçları gördüğü ya da farkında olduğuna yönelik bir bulguya rastlanmadığının altının çizilmesi gerekiyor. Bu da Epstein'in 2019 yazında gözaltına alınmasının ardından Barclays'in Staley'e verdiği desteğin dayanak noktasıydı" denildi.





