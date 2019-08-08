Jessica Alba: Üç çocuğum var, vücudumu patlattılar ama bana hava hoş

1 Akciğerlerindeki sorunlar yüzünden çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü astım ve zatürree gibi sorunların yanı sıra hiperaktivite ve takıntı rahatsızlığıyla boğuşarak geçiren, 15 yaşında kaçırılan ve otomobilin bagajında bulunan Hollywood yıldızı Jessica Alba, InStyle dergisine yazı yazdı.

2 2007 yılında ilk çekimlerini gerçekleştirirken çok öz güvensiz olduğunu ifade eden oyuncu, “Geriye dönüp baktığımda, başka insanların hakkımdaki düşüncelerinin beni tanımlamasına izin verirdim” diye yazdı.





3 Sözlerine “Peki ya şimdi kimim?” sorusuyla devam eden 38 yaşındaki oyuncu, şu cevabı verdi: “Bu durum benim ‘umrumda’ bile değil. Üç çocuğum var. Vücudumu patlattılar ama bana hava hoş! Zeki olduğumu biliyorum ve başkalarının düşüncelerini umursamıyorum. İyiyim.”





4 5 yaşından itibaren oyunculuğa ilgi duymaya başlayan Alba, 12 yaşındayken oyunculuk eğitimi almaya başladı ve 9 ay sonra da bir oyunculuk ajansıyla anlaşma imzaladı. İlk denemesi, 1994'de Camp Nowhere filminde oynadığı Gail rolü ile olan Jessica, sadece iki haftalığına anlaşmış olmasına rağmen, saçları onunkine benzeyen başka bir oyuncunun ayrılması üzerine o rol için 2 aylık anlaşma imzaladı. Aynı yıl, Nintendo ve J.C. Penney reklamlarında oynamasının ardından komedi dizisi The Secret World of Alex'de 3 bölüm oynayan Alba, 2007'de en güzel kadınlar listesinde zirveye yerleşti.





5 Kariyerinde Altın Kürü'ye aday gösterilecek kadar yükselen Jessica Alba Fantastic Four filminin setinde tanıştığı yapımcı Cash Warren ile evlendi. İki kızı bir oğlu olan Jessica Alba son olarak Killers Anonymous filminde Jade karakterine hayat verdi.





