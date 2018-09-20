Jessica Simpson üçüncü çocuğuna hamile
ntv.com.tr
İki çocuk annesi şarkıcı ve oyuncu Jessica Simpson üçüncü kez hamile olduğunu duyurdu. Simpson, geçen yıl "Üçüncüyü istemiyorum" açıklaması yapmıştı.
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Jessica Simpson ailesini genişletiyor. 38 yaşındaki Amerikalı şarkıcı ve oyuncu, sosyal medyadan üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.
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Simpson, aileye katılacak yeni üyenin bir kız olduğunu da duyurdu.
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Ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımında, “Bu küçük kız bizi beş kişilik bir aile yapacak. Hayatımızın en mutluluk verici haberini paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadesini kullandı.
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Amerikan futbolcusu ve eski bir New England Patriot oyuncusu olan 39 yaşındaki eşi Eric Johnson ile evliliğinden 6 yaşındaki kızı Maxwell Drew ve 5 yaşındaki oğlu Ace Knute olan Simpson, geçen yıl katıldığı bir TV programında yeniden hamile kalmaktan kaçındığını belirtmişti.
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Simpson, “İki güzel çocuğum var ve üçüncüyü istemiyorum. Onlar çok tatlılar” demişti.