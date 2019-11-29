Jet Sosyete 5 milyonu aştı

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, geçtiğimiz ay puhutv'de 3.sezonuna başlayan Jet Sosyete, 5 milyonu aşkın izlenme rakamlarıyla başarısını sürdürüyor.
29 Kasım’da (Bu akşam) 3. sezon 8. bölümü yayınlanacak Jet Sosyete, dijitalde 50 dakikalık bölümleri ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor.
Jet Sosyete, 5 milyonu aşkın izlenme başarısını tüm ekip bir araya gelerek kutladı.
Bu özel geceye Jet Sosyete kadrosundan Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin katılırken, dizinin üçüncü sezonunda konuk oyuncu olarak yer alan Serkan Keskin ile Kaan Sekban ve Jet Sosyete’nin geçen sezonunda yer alan Çağlar Çorumlu da organizasyonda boy gösterdi.
Organizasyonda DJ Uğurcan Kaya’nın performansı ve müzisyen Emre Günay‘nin timpani şovu katılımcılardan tam not aldı.
Çağlar Çorumlu, Gaye Çorumlu
Cengiz Bozkurt
Sarp Apak, Şahin Irmak
Derya Karadaş
Ecem Uzun