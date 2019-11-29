Jet Sosyete 5 milyonu aştı

Bu özel geceye Jet Sosyete kadrosundan Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin katılırken, dizinin üçüncü sezonunda konuk oyuncu olarak yer alan Serkan Keskin ile Kaan Sekban ve Jet Sosyete’nin geçen sezonunda yer alan Çağlar Çorumlu da organizasyonda boy gösterdi.





