Jet Sosyete'de 70'ler rüzgarı 

Üçüncü sezonu puhutv üzerinden ilgiyle izlenen Jet Sosyete, yeni bölümünde Şennur’un gençlik yıllarına uzanarak izleyicisini zaman yolculuğuna çıkaracak.
JET SOSYETE 3. SEZON 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)
Şennur’un güzelliği ile mahallenin gözdesi olduğu gençlik günlerini anlattığı flashback sahneler, Jet Sosyete izleyicilerini kahkahaya boğacak.
70'ler konseptiyle nostaljik yolculuğa çıkılacak olan yeni bölümde Öykü Karayel ve Hakan Salınmış da konuk olarak yer alacak.
İşte yeni bölümden yansıyan diğer kareler...