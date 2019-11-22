Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan'ın bilinmeyenleri

Geçmiş dönemlerde bu kadar göz önünde değildiniz. Ama son dönemlerde tiyatro, sosyal medya, reklam filmleri, yarışma programları ve dizi ile birçok projede aynı anda varsınız. Ne oldu, bunun sırrı nedir?
"Çok hayal ettim. Bunları yapmak çok istiyordum. İstediğim şeyler olmuyordu. Bir dönem 'Bundan sonra istemediğim hiçbir şeyi yapmayacağım' diye karar vermiştim. 'İyi bir şey gelene kadar bekleyeceğim' diyerek Gülse'yi beklemeye başladım. Gülse'nin beni arayıp projesine alacağını biliyordum. Jet Sosyete'ye başladık. Arkasından televizyon programı geldi ve reklamlarla devam etti."
Jet Sosyete televizyon ekranlarından puhutv'ye yani dijital mecraya geçti. Bunun sizce artıları eksileri nedir?
"Eskiden 100 sayfa çekiyorduk şimdi 50 sayfa çekiyoruz. Haftalık çalışma saatlerini inanılmaz etkiliyor. Rahat çalışıyoruz ve daha kompakt bir iş çıkıyor ortaya. İki saat seyirciyi güldürmek inanılmaz zor. Gülse yazdıkça yazıyordu gerçekten çok yorucuydu bu. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi daha minik daha kaliteli bir iş oldu. Biz çekerken seyirci de izlerken yorulmuyor."
Sosyal medya sizin için kazanç kapısı mı?
"Tabii ki sosyal medya geçim kaynağım oldu. Çalışmadığım dönemde o da beni ayakta tutuyordu, aslında güvendiğim şey oydu. Sosyal medya bir kazanç kapısı artık bir televizyon gibi. Çok fazla reklam alabiliyorsun, istediğin firmalarla çalışabiliyorsun. Çok daha kolay şartlarda ve istediğin gibi bütün reklamları yönetebiliyorsun. Markalar seninle çalışmak istiyor ama sen 'Benim istediğim gibi olacak' diyebiliyorsun. 'Takipçilerimi en iyi ben bilirim bunu ben yönetirim' diyorsun. Biraz sosyal medya gücünü gördüm, aslında insanların orada beni sempatik bulmasının ekmeğini yiyorum."
Alice Müzikali nasıl gidiyor, nasıl hazırlanıyor ve yetiştiriyorsunuz?
"Önce kesinlikle kabul etmedim. 'Asla oynamayacağım( dedim. Çünkü ilk teklif geldiğinde inanılmaz yoğundum. Jet Sosyete var, reklam var, sosyal medya var, televizyon programı var yani mümkün değildi. Reddettikten sonra yapımcılar beni bir daha toplantıya çağırdı. Projeyi çok detaylı anlattıklarında, 'Ne Türkiye'de böyle bir şey mi yapılacak? Yok artık' dedim. Yıllarca hayalini kurduğum şeyin yapılacağını öğrendim. Dans etmek ve şarkı söylemek istiyordum. Ben konservatuvarı da müzikli oyun yapayım diye okudum. Sonra 'Öleceğim yorgunluktan ama bunu yapmak zorundayım' dedim."
Bütün projelerin hepsi bir arada nasıl yürütüyorsunuz?
"Gerçekten yogunluktan çok yorgun ve hastanelik olduğum dönemler geçirdim. İşleri yoluna koyduktan sonra tek derdim eve gideyim evde keyif yapayım oluyor."
Annenizin de sosyal medyada hatırı sayılır takipçisi var ve reklamlarda da oynadı. Sizi bu gidişle geçer mi, anne-oğul ilişkiniz nasıl?
"Bu yaşta annemin başına gelenler çok ilginç ve çok tatlı. Annem eskiden bankacıydı, sonra ev hanımı... Şimdilerde içinde bulunduğu durumdan çok mutlu ve çok eğleniyor. Şimdi yeni bir firmayla anlaştı YouTube kanalına videolar çekiyor. Kendi kendine 70 yaşında bir şeyleri yönetiyor. Çok hastalıklar geçirmiş iki kere kanser atlatmış birine bu durum hayata tutunmasına sebep oldu. Ben de inanılmaz mutlu oluyorum."
Annenizle ileride birlikte bir proje yapmak ister misinz?
"Doğruyu söylemek gerekirse annemi yoracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Anneme şu anda sunması için televizyon programları teklifleri geliyor. Ama ben annemin o kadar yorulmasını istemiyorum. Annem setlerde mahvolur."
İşlerinizde planlı-programlı mısınız?
"Özellikle sosyal medyada akışa bırakıyorum. Reklam anlaşmalarım olduğunda beni arıyorlar. Onları planlıyoruz ama ben dağınık bir tipim. Planlanan günde bile paylaşım yapamıyorum. Beni eve bırak hiçbir şey yapamam bardağı alıp kenara koyamam ama iş olduğunda yapıyorum."
Enis Arıkan kariyerinin neresinde, kendisini nerede görmek istiyor?
"Tamamen akışına bıraktım gidiyorum. Ben sadece tiyatro yapmak istiyorum. Hayatım boyunca her yıl bir tiyatro yaptım ve bu devam etmek zorunda. Arada da televizyonda kendimin mutlu olacağı eğlenceli işler olursa yaparım. Çok hırslı bir tarafım yok."
Baktığımız zaman enerjik, konuşkan, neşeli ve organik bir kişiliksiniz. Yalnız kaldığınızda ve sivil hayatınızda da bu kadar pozitif misiniz?
"Çok kafaya takarım. Aslında sosyal medya o yüzden bana çok iyi geldi. Sosyal mecra benim kafamı dağıtma yerim oldu. Takıntılarımdan kurtulmama sebep oldu. Her şeyin üzerini örtmeyi çok severim. 'Aman nasıl eğlenebilirim' derim. O yüzden sosyal medyaya sığınmak ve kafa dağıtmak beni hayata karşı iyileştirdi. Düştüğüm anlar olur ama hızlı toparlanırım hayatıma yaymam."
Düştüğünüz veya moralinizin bozuk olduğu zamanlar sektörden kimlerle derleşirsiniz?
"Öyle arkadaşlarım var. Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim gibi isimlerle hep birlikteyiz."
Sektörde kimle veya kimlerle çalışmak isterdiniz, rol modeliniz ve örnek aldığınız isimler kimdir?
"Çalışmak istediğim çok isim var. Ama hayalini kurduğum ve sonra çalıştığım insanlar çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Kafamda yıllarca kurduğum o algıyı kıran insanlar çok oldu. O yüzden isim vermek istemem ama çok değerli isimler var. Aynı hayal kırıklığımı yaşarım korkusuyla isim vermiyorum."
Enis Arıkan hakkında doğru bilinen yanlışlar var mıdır?
"Çok bilmiyorum, kendimi internette aratmıyorum. Bu yaştan sonra moralimi bozup etkilenmek istemiyorum. Sadece oynadığım dizilerin yanlış yazıldığını görüyorum. Örneğin Alişan'ın Aynalı Tahir dizisinde ve Kurtlar Vadisi'nde falan rol almadım"
Enis Arıkan ne dinliyor, ne izliyor, ne okuyor?
"Genelde dijital platformlardan dizi izliyorum. En son You diye bir iş izledim. Aralık'ta yeni sezon geliyor çok heyecanlıyım. Hakan Günday okuyorum. Müzik olarak her şeyi moduma göre dinliyorum."