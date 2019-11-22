Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan'ın bilinmeyenleri

"İNSANLARIN BENİ SEMPATİK BULMASININ EKMEĞİNİ YİYORUM"

Sosyal medya sizin için kazanç kapısı mı?



"Tabii ki sosyal medya geçim kaynağım oldu. Çalışmadığım dönemde o da beni ayakta tutuyordu, aslında güvendiğim şey oydu. Sosyal medya bir kazanç kapısı artık bir televizyon gibi. Çok fazla reklam alabiliyorsun, istediğin firmalarla çalışabiliyorsun. Çok daha kolay şartlarda ve istediğin gibi bütün reklamları yönetebiliyorsun. Markalar seninle çalışmak istiyor ama sen 'Benim istediğim gibi olacak' diyebiliyorsun. 'Takipçilerimi en iyi ben bilirim bunu ben yönetirim' diyorsun. Biraz sosyal medya gücünü gördüm, aslında insanların orada beni sempatik bulmasının ekmeğini yiyorum."