Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan'ın bilinmeyenleri

Geçtiğimiz yıl GQ Türkiye Men Of The Year'da Yılın Komedyeni Ödülü’nü alan Jet Sosyete'nin Tony'si Enis Arıkan; son dönemde yarışma programı, tiyatro, dizi ve reklamlarla seyircisi karşısına çıkıyor. "Sosyal medyada insanların beni sempatik bulmasının ekmeğini yiyorum" diyen ve 36 yaşında kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayan Arıkan ile Jet Sosyete'nin ekrandan dijitale transferini, kendi gibi dikkatleri üzerine çeken annesini, gelir elde ettiği 2 milyon takipçili sosyal medyasını ve bilinmeyenlerini konuştuk. (Batuhan DURMUŞ / batuhan.durmus@ntv.com.tr)

"GÜLSE'NİN TELEFONUNU BEKLEDİM"

Geçmiş dönemlerde bu kadar göz önünde değildiniz. Ama son dönemlerde tiyatro, sosyal medya, reklam filmleri, yarışma programları ve dizi ile birçok projede aynı anda varsınız. Ne oldu, bunun sırrı nedir?

"Çok hayal ettim. Bunları yapmak çok istiyordum. İstediğim şeyler olmuyordu. Bir dönem 'Bundan sonra istemediğim hiçbir şeyi yapmayacağım' diye karar vermiştim. 'İyi bir şey gelene kadar bekleyeceğim' diyerek Gülse'yi beklemeye başladım. Gülse'nin beni arayıp projesine alacağını biliyordum. Jet Sosyete'ye başladık. Arkasından televizyon programı geldi ve reklamlarla devam etti."

"DİJİTALDE DAHA KALİTELİ İŞ ÇIKIYOR"

Jet Sosyete televizyon ekranlarından puhutv'ye yani dijital mecraya geçti. Bunun sizce artıları eksileri nedir?

"Eskiden 100 sayfa çekiyorduk şimdi 50 sayfa çekiyoruz. Haftalık çalışma saatlerini inanılmaz etkiliyor. Rahat çalışıyoruz ve daha kompakt bir iş çıkıyor ortaya. İki saat seyirciyi güldürmek inanılmaz zor. Gülse yazdıkça yazıyordu gerçekten çok yorucuydu bu. Şimdi tüm dünyada olduğu gibi daha minik daha kaliteli bir iş oldu. Biz çekerken seyirci de izlerken yorulmuyor."

"İNSANLARIN BENİ SEMPATİK BULMASININ EKMEĞİNİ YİYORUM"

Sosyal medya sizin için kazanç kapısı mı?

"Tabii ki sosyal medya geçim kaynağım oldu. Çalışmadığım dönemde o da beni ayakta tutuyordu, aslında güvendiğim şey oydu. Sosyal medya bir kazanç kapısı artık bir televizyon gibi. Çok fazla reklam alabiliyorsun, istediğin firmalarla çalışabiliyorsun. Çok daha kolay şartlarda ve istediğin gibi bütün reklamları yönetebiliyorsun. Markalar seninle çalışmak istiyor ama sen 'Benim istediğim gibi olacak' diyebiliyorsun. 'Takipçilerimi en iyi ben bilirim bunu ben yönetirim' diyorsun. Biraz sosyal medya gücünü gördüm, aslında insanların orada beni sempatik bulmasının ekmeğini yiyorum."

"PROJEYİ 'YOK ARTIK' DİYEREK KABUL ETTİM"

Alice Müzikali nasıl gidiyor, nasıl hazırlanıyor ve yetiştiriyorsunuz?

"Önce kesinlikle kabul etmedim. 'Asla oynamayacağım( dedim. Çünkü ilk teklif geldiğinde inanılmaz yoğundum. Jet Sosyete var, reklam var, sosyal medya var, televizyon programı var yani mümkün değildi. Reddettikten sonra yapımcılar beni bir daha toplantıya çağırdı. Projeyi çok detaylı anlattıklarında, 'Ne Türkiye'de böyle bir şey mi yapılacak? Yok artık' dedim. Yıllarca hayalini kurduğum şeyin yapılacağını öğrendim. Dans etmek ve şarkı söylemek istiyordum. Ben konservatuvarı da müzikli oyun yapayım diye okudum. Sonra 'Öleceğim yorgunluktan ama bunu yapmak zorundayım' dedim."

"HASTANELİK OLDUĞUM DÖNEMLER GEÇİRDİM"

Bütün projelerin hepsi bir arada nasıl yürütüyorsunuz?

"Gerçekten yogunluktan çok yorgun ve hastanelik olduğum dönemler geçirdim. İşleri yoluna koyduktan sonra tek derdim eve gideyim evde keyif yapayım oluyor."

"ANNEM İKİ KERE KANSERİ YENDİ"

Annenizin de sosyal medyada hatırı sayılır takipçisi var ve reklamlarda da oynadı. Sizi bu gidişle geçer mi, anne-oğul ilişkiniz nasıl?

"Bu yaşta annemin başına gelenler çok ilginç ve çok tatlı. Annem eskiden bankacıydı, sonra ev hanımı... Şimdilerde içinde bulunduğu durumdan çok mutlu ve çok eğleniyor. Şimdi yeni bir firmayla anlaştı YouTube kanalına videolar çekiyor. Kendi kendine 70 yaşında bir şeyleri yönetiyor. Çok hastalıklar geçirmiş iki kere kanser atlatmış birine bu durum hayata tutunmasına sebep oldu. Ben de inanılmaz mutlu oluyorum."

"YORULMASINI İSTEMEM"

Annenizle ileride birlikte bir proje yapmak ister misinz?

"Doğruyu söylemek gerekirse annemi yoracak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Anneme şu anda sunması için televizyon programları teklifleri geliyor. Ama ben annemin o kadar yorulmasını istemiyorum. Annem setlerde mahvolur."

"DAĞINIK BİR TİPİM"

İşlerinizde planlı-programlı mısınız?

"Özellikle sosyal medyada akışa bırakıyorum. Reklam anlaşmalarım olduğunda beni arıyorlar. Onları planlıyoruz ama ben dağınık bir tipim. Planlanan günde bile paylaşım yapamıyorum. Beni eve bırak hiçbir şey yapamam bardağı alıp kenara koyamam ama iş olduğunda yapıyorum."

"HAYATIM BOYUNCA TİYATRO YAPACAĞIM"

Enis Arıkan kariyerinin neresinde, kendisini nerede görmek istiyor?

"Tamamen akışına bıraktım gidiyorum. Ben sadece tiyatro yapmak istiyorum. Hayatım boyunca her yıl bir tiyatro yaptım ve bu devam etmek zorunda. Arada da televizyonda kendimin mutlu olacağı eğlenceli işler olursa yaparım. Çok hırslı bir tarafım yok."

"HER ŞEYİN ÜZERİNİ ÖRTMEYİ ÇOK SEVERİM"

Baktığımız zaman enerjik, konuşkan, neşeli ve organik bir kişiliksiniz. Yalnız kaldığınızda ve sivil hayatınızda da bu kadar pozitif misiniz?

"Çok kafaya takarım. Aslında sosyal medya o yüzden bana çok iyi geldi. Sosyal mecra benim kafamı dağıtma yerim oldu. Takıntılarımdan kurtulmama sebep oldu. Her şeyin üzerini örtmeyi çok severim. 'Aman nasıl eğlenebilirim' derim. O yüzden sosyal medyaya sığınmak ve kafa dağıtmak beni hayata karşı iyileştirdi. Düştüğüm anlar olur ama hızlı toparlanırım hayatıma yaymam."

"ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM"

Düştüğünüz veya moralinizin bozuk olduğu zamanlar sektörden kimlerle derleşirsiniz?

"Öyle arkadaşlarım var. Ezgi Mola, Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim gibi isimlerle hep birlikteyiz."

Sektörde kimle veya kimlerle çalışmak isterdiniz, rol modeliniz ve örnek aldığınız isimler kimdir?

"Çalışmak istediğim çok isim var. Ama hayalini kurduğum ve sonra çalıştığım insanlar çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Kafamda yıllarca kurduğum o algıyı kıran insanlar çok oldu. O yüzden isim vermek istemem ama çok değerli isimler var. Aynı hayal kırıklığımı yaşarım korkusuyla isim vermiyorum."

FAVORİLERİ

Enis Arıkan hakkında doğru bilinen yanlışlar var mıdır?

"Çok bilmiyorum, kendimi internette aratmıyorum. Bu yaştan sonra moralimi bozup etkilenmek istemiyorum. Sadece oynadığım dizilerin yanlış yazıldığını görüyorum. Örneğin Alişan'ın Aynalı Tahir dizisinde ve Kurtlar Vadisi'nde falan rol almadım"

Enis Arıkan ne dinliyor, ne izliyor, ne okuyor?

"Genelde dijital platformlardan dizi izliyorum. En son You diye bir iş izledim. Aralık'ta yeni sezon geliyor çok heyecanlıyım. Hakan Günday okuyorum. Müzik olarak her şeyi moduma göre dinliyorum."

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