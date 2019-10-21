Jim Carrey ile Ginger Gonzaga ayrıldı

Ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ginger Gonzaga ile yollarını ayırdı.
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Ünlü yıldız Jim Carrey ile Ginger Gonzaga sessiz sedasız birlikteliklerini noktaladı.
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Us Weekly’nin haberine göre, TV programı ‘Kidding’de tanışan ve geçtiğimiz ocak ayından beri birlikte olan ikili ayrıldı.
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İkiliye yakın kaynaklar, çiftin bir süre önce ilişkilerini noktaladığını ve açıklama yapmak istemediklerini belirtti.
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57 yaşındaki yıldız 1987 yılında evlendiği meslektaşı Melissa Womer ile sekiz yılında ardından evliliklerini noktalamıştı.
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Carrey ardından 1996 yılında Lauren Holly ile evlenmiş ancak bu birliktelik bir yıl sürmüştü.
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Öte yandan Carrey'in daha önceki sevgililerinden Cathrino White aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetmiş ve ünlü yıldız bu olay sonrası davalık olmuştu.