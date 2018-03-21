Jim Carrey’den Beyaz Saray göndermeli resim
ntv.com.tr
Jim Carrey, Beyaz Saray Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders’e benzetilen çiziminden dolayı sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Resim yeteneğiyle de tanınan oyuncu ve komedyen Jim Carrey, sosyal medyadan fotoğrafını yayınladığı çizimiyle gündeme geldi.
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56 yaşındaki ABD’li aktörün yaptığı portrenin, Beyaz Saray’ın Basın Sekreteri Sarah Huckabee Sanders’e ait olduğu iddia edildi.
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Carrey, sosyal medyada paylaştığı resmin altına, “Bu, hayattaki tek amacı kötülük için yalan söylemek olan bir sözde Hıristiyan’ın portresidir. Korkunç!” notunu düşmüştü.
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Bazı Twitter kullanıcıları Carrey’yi, bu kötüleyici portresinden dolayı eleştirirken, bazıları da Hıristiyanlığı diline doladığı için eleştirdi.
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Carrey, portrenin kendi çizimi olduğunu kabul ederken, resimdeki kişinin Sanders olduğunu doğrulamadı. Resimle ilgili henüz Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılmadı.