Jim Carrey'den Kanye West yorumu: Zamanımızın büyük karakterlerinden biri

"BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM" DEDİ

Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.

Bu gönderilerden sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri ortaya koyan yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamış ve "Kocama anlayış gösterin” demişti.