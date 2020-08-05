Jim Carrey'den Kanye West yorumu: Zamanımızın büyük karakterlerinden biri

ntv.com.tr 05.08.2020 - 09:31
ABD başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından yaptığı miting ve attığı sansasyonel tweet'lerle son dönemin gündemdeki ismi Kanye West ile ilgili bir yorum da ünlü oyuncu Jim Carrey'den geldi.
Yeni çıkardığı yarı otobiyografik nitelikli Memoir and Misinformation kitabında West'ten bir 'karakter' olarak söz eden 58 yaşındaki Carey, katıldığı Real Time with Bill Maher programında başkan adayı hakkında konuştu.
Carrey, "Parodinin gerçekle çok paralel hale geldiği çok garip bir şey" diyen Carrey, gerçek yaşam kişisi ile karakter arasındaki benzerliğe işaret etti.
Ünlü oyuncu ayrıca, "Kanye West şu anda zamanımızın en büyük karakterlerinden biri, o nedenle kitapta yer almasını istedim. Anlayamıyorum" ifadesini kullandı.
GÜNDEME TAŞIYAN AÇIKLAMALAR
West’in yağtığı dikkat çekici miting konuşması ve sonrasında gelen kafa karıştırıcı Twitter paylaşımları, adını gündemden düşürmedi.
West, yaptığı ilk mitingde, eşi Kim Kardashian’la birlikte ilk çocukları North için kürtajı düşündüklerini itiraf ederek, “Beni aradı ve hamile olduğunu söyledi. Çığlık atıp ağlıyordu. Paris’teydim, bilgisayarımın ekranı karardı ve geri geldi. Tanrı bana ‘Eğer benim görüşümü mahvedersen, ben de seninkini mahvederim’ dedi. Kim’i aradım ve bu çocuğu dünyaya getireceğimizi söyledim” ifadelerini kullanmıştı. Bu noktada gözyaşlarına boğulan West, “Bu konuşmadan sonra eğer karım benden boşanacak olsa da, o bu dünyaya ben istemezken North’u getirdi. Elinde haplar vardı ve ben neredeyse kızımı öldürüyordum. Benim babam da kürtaj istemişti. Annem hayatımı kurtardı. Çünkü babam çok meşguldü ” demişti.
"BOŞANMAYA ÇALIŞIYORUM" DEDİ
Yaptığı Twitter paylaşımlarında iki yıldır Kim Kardashian’dan boşanmaya çalıştığını söyleyen West, buna eşi ile rap şarkıcısı Meek Mill’in bir otelde buluşmasını gerekçe göstermişti. Ancak ikilinin Kasım 2018'de Los Angeles'ta açılan Ceza Adalet Reformu Zirvesi'nde konuşmak için bir araya geldiği öğrenilmişti. Ayrıca Kardashian ile birlikte annesi Kris Jenner’ı da ırkçılıkla suçlayan West, Jenner’a gönderdiği telefon mesajlarının da ekran görüntülerini paylaşmıştı.
Bu gönderilerden sonra West’in akıl sağlığı ile ilgili şüpheleri ortaya koyan yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine Kardashian, eşinin bipolar bozukluğu rahatsızlığı olduğunu açıklamış ve "Kocama anlayış gösterin” demişti.
ÖZÜR DİLEDİ
West, geçtiğimiz günlerde Twitter’dan eşi Kardashian’a özür mesajı yayımlamış, af dilemişti. West, mesajında, “Özel meselelerimizi herkesin içinde dile getirdiğim için karım Kim’den özür dilemek istiyorum. Onun beni koruduğu gibi ben onu koruyamadım. Kim, seni incittiğimi bildiğimi söylemek istiyorum. Lütfen beni affet. Benim için daima orada olduğun için teşekkür ederim” demişti.