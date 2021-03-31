Joe Biden'ın köpeğinden yeni vukuat

31.03.2021 - 11:39
ABD Başkanı Joe Biden’ın köpeği Major ile başı dertte. Major, yeni bir saldırı olayıyla gündemde.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Major hala yeni çevresine alışmaya çalışıyor ve yürürken birini kıstırdı. Bu kişi Beyaz Saray Tıbbi Ünitesi tarafından tedavi edildi daha sonra işine döndü" denildi.
Mart ayı başında Major, bir Beyaz Saray çalışanını ısırdığı için Biden çiftinin diğer köpeği Champ ile birlikte Delaware’deki evlerine gönderilmiş, iki haftalık eğitim almıştı.
Alman çoban köpekleri Major ve Champ, geçen hafta yeniden Washington’daki sahiplerine kavuşmuştu.
Her ne kadar Biden, üç yaşındaki köpeği Major’un ısırığının, güvenlik görevlisi olarak çalışan kişinin derisine zarar verici olmadığını söylese de koruma amaçlı olarak her iki köpek için de daha fazla eğitim kararı almıştı.
Biden, Major'u 2018 yılında Delaware'deki bir barınaktan sahiplenmişti.