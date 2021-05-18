Joe ve Jill Biden Ailesi'nin 2020 yılındaki geliri açıklandı

Buna göre, Biden çifti 2020’de 607 bin 336 dolar kazandı. Başkanlık kampanyası nedeniyle 2019'a göre gelirinde düşüş yaşandığı görülen Biden Ailesi, geçen yıl 157 bin 414 dolar federal gelir vergisi ödedi.

Başkan Yardımcısı Harris ve eşi de geçen yıl 1 milyon 695 bin 225 bin dolar gelir elde etti. Harris ailesinin geçen yıl için ödediği federal gelir vergisi ise 621 bin 893 dolar olarak hesaplandı. Harris çifti, 2020’de hayır kurumlarına 27 bin 6 dolar bağışladı.