Joe ve Jill Biden Ailesi'nin 2020 yılındaki geliri açıklandı

Anadolu Ajansı 18.05.2021 - 07:06 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 07:11
GELİRLERİ DÜŞTÜ
Beyaz Saray’dan, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in vergi beyannamelerini açıkladığı bildirildi.
Buna göre, Biden çifti 2020’de 607 bin 336 dolar kazandı. Başkanlık kampanyası nedeniyle 2019'a göre gelirinde düşüş yaşandığı görülen Biden Ailesi, geçen yıl 157 bin 414 dolar federal gelir vergisi ödedi.
Biden çifti, 2019'da 944 bin 737 dolar gelir elde etmiş, 299 bin 346 dolar federal gelir vergisi ödemişti.