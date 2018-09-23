Joey Barton: Neymar futbolun Kim Kardashian’ı
Sivri dilli eleştirileriyle tanınan eski futbolcu Joey Barton, Neymar’ın fenomen bir futbolcu olmadığını söyleyerek, “Futbolun Kim Kardashian'ı” benzetmesi yaptı.
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İngiliz eski futbolcu Joey Barton, çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 36 yaşındaki Barton bu kez Paris Saint-Germain’in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar'a sataştı.
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İngilizler’in futboldaki asi adamı olarak nitelenen Barton, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Neymar’ı kızdırabilecek ifadeler kullandı.
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2016-20117 sezonunda futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa başlayan ve sivri dilini kimseden esirgemeyen Barton, bu kez Neymar’ı diline doladı.
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Barton'a göre, 2018 Dünya Kupası esnasında gösterdiği sportmenlik dışı hareketler nedeniyle futbol kamuoyunun büyük bir kısmından yoğun eleştiriler alan Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun seviyesinde değil.
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Barton, Neymar hakkında "Neymar dünyanın en iyi oyuncusu değil. Rusya'da yine gördük. Messi ve Ronaldo'nun seviyesinde değil. Dünyada ondan daha iyi çok oyuncu var" ifadesini kullandı.
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Neymar eleştirisini Kardashian benzetmesiyle sürdüren Barton şöyle konuştu:
"Bence Neymar futbolun Kim Kardashian'ı. O bir futbol fenomeni değil. O bir reklam fenomeni. Tıpkı Kardashian kardeşler gibi."
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Joey Barton, Paris Saint-Germain takımı hakkında da eleştirilerde bulunarak, “PSG, Jordan marka forma giyiyor. Ciddi misiniz?! Bu bir basketbol markası, futbol değil! Siz bir futbol kulübüsünüz. Bende mi sorun var, anlamıyorum” dedi.
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Barton, futbol kariyeri bittikten sonra başladığı Fleetwood Town'un teknik direktörlüğü görevini halen sürdürüyor.