John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor

Yıldız oyuncu John Travolta, eşinin kaybetmesinin ardından ABD'deki malikanesini 4 milyon dolara satışa çıkardı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

04.08.2021 - 14:24

John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 1
John Travolta'nın üye olduğu Scientology tarikatının merkezine yakın olan ve satışa sunulan malikanenin ünlü oyuncunun eşi Kelly Preston’ı meme kanseri nedeniyle kaybetmesinden sonra geldi.


John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 2
Travolta 2017’de 3 milyon dolara satın aldığı evi, bugün 4 milyon dolara satışa çıkardı.


John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 3
1.2 dönümlük sahil arazisi, son derece korunaklı ve mahremiyete önem veren bir yapıya sahip. Arazinin etrafı tamamen yeşilliklerle kaplı.


John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 4
Ayrıca Clearwater Limanı’nın batı kıyılarında yer alıp kıyı şeridinin panoramik manzarasını sunuyor.


John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 5

Travolta’nın eşini kaybedene kadar çocuklarıyla yaşadığı ev beş yatak odası, stüdyo, bir yemek odası, mutfak ve kahvaltı alanından oluşuyor.

İşte diğer kareler...

John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 6
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 7
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 8
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 9
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 10
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 11
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 12
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 13
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 14
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 15
John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor - 16

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