John Travolta malikanesini 4 milyon dolara satıyor

Yıldız oyuncu John Travolta, eşinin kaybetmesinin ardından ABD'deki malikanesini 4 milyon dolara satışa çıkardı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) John Travolta'nın üye olduğu Scientology tarikatının merkezine yakın olan ve satışa sunulan malikanenin ünlü oyuncunun eşi Kelly Preston’ı meme kanseri nedeniyle kaybetmesinden sonra geldi. Travolta 2017’de 3 milyon dolara satın aldığı evi, bugün 4 milyon dolara satışa çıkardı. 1.2 dönümlük sahil arazisi, son derece korunaklı ve mahremiyete önem veren bir yapıya sahip. Arazinin etrafı tamamen yeşilliklerle kaplı. Ayrıca Clearwater Limanı’nın batı kıyılarında yer alıp kıyı şeridinin panoramik manzarasını sunuyor. Travolta’nın eşini kaybedene kadar çocuklarıyla yaşadığı ev beş yatak odası, stüdyo, bir yemek odası, mutfak ve kahvaltı alanından oluşuyor.\nİşte diğer kareler...