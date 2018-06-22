Johnny Depp, Amber Heard ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu: Acıyı kaldıramadım

“Heard’ün söyledikleri gerçek değil ve ihanet dolu. O dönemde olabileceğim kadar sakin kalmaya çalıştım. Gittiğim her yerden gözlerim kapalı olarak döndüm. Her gün bu acıyı yaşamaya katlanamadım. Depresyonla başa çıkabilmek için kendime bir daktilo aldım ve anılarımı yazmaya başladım. Sabahları güne vodka içerek başlıyor, gözlerimden yaşlar süzülünceye kadar yazıyor, sayfayı göremeyecek kadar ağladığımda ise yazmayı bırakıyordum."