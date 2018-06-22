Johnny Depp, Amber Heard ile boşandıktan sonra ilk kez konuştu: Acıyı kaldıramadım
ntv.com.tr
Hollywood yıldızı Johnny Depp, ABD’de yayın yapan Roling Stones dergisine verdiği özel röportajda, Amber Heard ile boşandıktan sonra girdiğini söyleyerek, 600 milyon dolarlık servetinin çoğunu kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin bozulduğunu söyledi.
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Ünlü aktör Johnny Depp, Londra’daki malikanesinde ABD’li Rolling Stones dergisine üç gün süren bir röportaj verdi. 55 yaşındaki oyuncu röportajında, Amber Heard ile boşandıktan sonra depresyona girdiğini söyleyerek, bu yüzden 600 milyon dolarlık servetinin çoğunu kaybettiğini ve ailesiyle ilişkilerinin bozulduğunu açıkladı.
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Heard, 2016 yılında bir yıl önce evlendiği eşi Depp’ten şiddet gördüğünü belirtmiş ve boşanma davası açmıştı. Heard’in darp edildiğine dairkamuyla paylaştığı fotoğraflar gündeme oturmuş ve mahkeme Depp’in Heard’e 7 milyon dolar tazminat vermesine hükmetmişti. 30 yaşındaki aktris ise bu parayı şiddet gören kadınlara yardım eden derneklere bağışlamıştı.
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2 yılın ardından olayla ilk kez konuyla ilgili konuşan Depp şunları söyledi:
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“Heard’ün söyledikleri gerçek değil ve ihanet dolu. O dönemde olabileceğim kadar sakin kalmaya çalıştım. Gittiğim her yerden gözlerim kapalı olarak döndüm. Her gün bu acıyı yaşamaya katlanamadım. Depresyonla başa çıkabilmek için kendime bir daktilo aldım ve anılarımı yazmaya başladım. Sabahları güne vodka içerek başlıyor, gözlerimden yaşlar süzülünceye kadar yazıyor, sayfayı göremeyecek kadar ağladığımda ise yazmayı bırakıyordum."
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5"Sürekli bunu hak etmek için ne yaptığımı düşündüm. Hayatım boyunca herkese yardım ettim, insanlara karşı nazik oldum... Benim için sadece gerçeğin ne olduğu önemliydi ama bunlar başıma geldi.”
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Diğer taraftan Depp, Fransız şarkıcı Vanessa Paradis ile birlikteğinden Lily Ross Depp ve John Christopher Deep isimli çocuklarına bu durumdan dolayı mahçup olduğunu sözlerine ekledi.
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7Boşanmadan önce 600 milyon dolarlık bir serveti olduğunu bildiren oyuncu, girdiği depresyon nedeniyle ayda 30 bin dolar alkole harcadığını ancak parasını yöneten şirket de dahil, çevresindeki insanların kendisinin zayıf durumunu istismar ettiğini idda ettii:
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“Neredeyse tüm paramı kaybettim. Oğlum, okulda yaşlı adamın parasını nasıl kaybettiğini duymuş. Bu hiç doğru değil.”
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Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'u geçen yıl gelirliğini kötü yönettiği iddiasıyla Management Group’a 25 milyon dolarlık dava açmış, söz konusu şirket, mahkemeye sunduğu dökümanlarda Depp’in kalem kalem belgelenen aylık harcamalarının 2 milyon doları (yaklaşık 8 milyon Türk Lirası) bulduğu açıklanmıştı.