Johnny Depp için imza kampanyası büyüyor

Dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp’in Karayip Korsanları’na dönmesi için başlatılan kampanya 150 bin imzayı aştı.
20.02.2020 - 08:45
Johnny Depp hayranları, ünlü oyuncunun Kaptan Jack Sparrow olarak Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisine dönmesi için Disney’i zorluyor.
Depp, yapım aşamasındaki yeni Karayip Korsanları projesinden eski eşi Amber Heard’ın kendisine yönelik suçlamalarının ardından ayrılmıştı. Heard, Johnny Depp’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ediyordu.
Disney’in Depp’i yeniden Jack Sparrow olarak işe almasını talep eden kampanya, 151 bin imzaya ulaştı.
Kampanyaya imza bırakan bir kişi, “Amber onu dövdü ve yalan söyledi. Onu geri getirin” derken, bir başkası şunları yazdı: "Hiçbir kurban, istismarcı muamelesi görmeyi hak etmez. Disney kurbanların karşısında değil, yanında yer alarak dik bir duruş sergilemeli."
Johnny Depp, 2003’teki ilk Karayip Korsanları filmi Siyah İnci’nin Laneti’nden (The Curse of The Black Pearl) bu yana Kaptan Jack Sparrow’u canlandırmıştı. Depp, Karayip Korsanları'nda 5 kez Jack Sparrow rolüyle beyazperdede boy göstermişti.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ses kaydında Heard, Depp’e şiddet uyguladığını kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Bu ses kaydının patlak vermesiyle, Amber Heard’ın Aquaman’in yakında çekilecek devam filminden çıkarılmasını talep eden imza kampanyasına talep artmış ve geçen birkaç ay içinde 45 bine yakın imzaya ulaşan kampanya, ses kaydının patlak vermesiyle 340 bin imzayı geçmişti.
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