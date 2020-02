Johnny Depp için imza kampanyası büyüyor

Johnny Depp hayranları, ünlü oyuncunun Kaptan Jack Sparrow olarak Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisine dönmesi için Disney’i zorluyor.

Johnny Depp, 2003’teki ilk Karayip Korsanları filmi Siyah İnci’nin Laneti’nden (The Curse of The Black Pearl) bu yana Kaptan Jack Sparrow’u canlandırmıştı. Depp, Karayip Korsanları'nda 5 kez Jack Sparrow rolüyle beyazperdede boy göstermişti.