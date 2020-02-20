Johnny Depp için imza kampanyası büyüyor

Disney’in Depp’i yeniden Jack Sparrow olarak işe almasını talep eden kampanya, 151 bin imzaya ulaştı.

Kampanyaya imza bırakan bir kişi, “Amber onu dövdü ve yalan söyledi. Onu geri getirin” derken, bir başkası şunları yazdı: "Hiçbir kurban, istismarcı muamelesi görmeyi hak etmez. Disney kurbanların karşısında değil, yanında yer alarak dik bir duruş sergilemeli."





