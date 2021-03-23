Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

DAVAYI KAYBETTİ

Ünlü aktör Depp, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması sonrası, karşılıklı açtıkları davalarla gündemdeydi. Depp, Heard'a açtığı 100 milyon dolarlık davayı, eski eşinin kendisine ‘karşı dava’ açması sonrası kaybetmişti. Depp’in iddiaları, Amber Heard'ın evlilikleri hakkında ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi vermesi üzerineydi. Ayrıca Heard'ın yalancı tanık tuttuğu, aile içi şiddet hakkında yanlış bilgi verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Yargıç, Heard'ı haklı bulmuş ve Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.