Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

ntv.com.tr 23.03.2021 - 09:58
YIKANIYORDU
Geçen hafta bir kişinin Depp’in evine arka bahçeden girdiğini gören komşuların polise haber vermesi üzerine, eve giren kişi kıskıvrak yakalandı. TMZ’nin haberine göre, tutuklanan ve vandallıkla suçlanan kişi, polis kapıyı kırıp içeri girdiğinde, Depp’in banyosunda yıkanıyordu. Olay sırasından Depp’in evde olup olmadığı açıklanmadı.
OcaK ayında da aynı eve hırsızlık amacıyla giren bir kişi, komşuların ihbarı üzerine yakalanmıştı. Evsiz kadın, Depp’in lüks malikanesine camı kırarak girmiş, evin alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte polisler eve ulaşmıştı. Olay esnasında Depp’in evde olmadığı öğrenilmişti.
DAVAYI KAYBETTİ
Ünlü aktör Depp, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması sonrası, karşılıklı açtıkları davalarla gündemdeydi. Depp, Heard'a açtığı 100 milyon dolarlık davayı, eski eşinin kendisine ‘karşı dava’ açması sonrası kaybetmişti. Depp’in iddiaları, Amber Heard'ın evlilikleri hakkında ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi vermesi üzerineydi. Ayrıca Heard'ın yalancı tanık tuttuğu, aile içi şiddet hakkında yanlış bilgi verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Yargıç, Heard'ı haklı bulmuş ve Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.
FİLMDEN KOVULDU
Depp, 2016’daki boşanmanın ardından, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun gazetesine iftira davası açmıştı. Kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kasım ayında kaybeden oyuncu, Warner Bros. tarafından Fantastic Beasts serisinden kovulmuştu.