Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı

Daha öncede evine hırsız giren Johnny Depp, bu defa ilginç bir 'davetsiz misafir'le karşı karşıya kaldı. Evine giren bir kişi, aktörün banyosunda yıkanırken polis tarafından yakalandı.

ntv.com.tr 23.03.2021 - 09:58

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı - 1
Ocak ayında evine hırsız giren Johnny Depp’in başı, ikinci kez evindeki ‘davetsiz misafir’le dertte. 57 yaşındaki Amerikalı aktörün Hollywood Hills’teki evine giren bir kişinin, evde kendisine içki aldığı ve polis tarafından yakalandığında aktörün banyosunu kullandığı öğrenildi.
Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı - 2

YIKANIYORDU

Geçen hafta bir kişinin Depp’in evine arka bahçeden girdiğini gören komşuların polise haber vermesi üzerine, eve giren kişi kıskıvrak yakalandı. TMZ’nin haberine göre, tutuklanan ve vandallıkla suçlanan kişi, polis kapıyı kırıp içeri girdiğinde, Depp’in banyosunda yıkanıyordu. Olay sırasından Depp’in evde olup olmadığı açıklanmadı.

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı - 3

OcaK ayında da aynı eve hırsızlık amacıyla giren bir kişi, komşuların ihbarı üzerine yakalanmıştı. Evsiz kadın, Depp’in lüks malikanesine camı kırarak girmiş, evin alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte polisler eve ulaşmıştı. Olay esnasında Depp’in evde olmadığı öğrenilmişti.

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı - 4

DAVAYI KAYBETTİ

Ünlü aktör Depp, kendisini şiddet uygulamakla suçlayan eski eşi Amber Heard ile olaylı boşanması sonrası, karşılıklı açtıkları davalarla gündemdeydi. Depp, Heard'a açtığı 100 milyon dolarlık davayı, eski eşinin kendisine ‘karşı dava’ açması sonrası kaybetmişti. Depp’in iddiaları, Amber Heard'ın evlilikleri hakkında ve kendi davranışları hakkında yanlış bilgi vermesi üzerineydi. Ayrıca Heard'ın yalancı tanık tuttuğu, aile içi şiddet hakkında yanlış bilgi verdiği de iddialar arasında yer alıyordu. Yargıç, Heard'ı haklı bulmuş ve Depp, eski eşine 100 milyon dolar tazminat ödemek durumunda kalmıştı.

Johnny Depp'in evine giren kişi banyo yaparken yakalandı - 5

FİLMDEN KOVULDU

Depp, 2016’daki boşanmanın ardından, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun gazetesine iftira davası açmıştı. Kendisi hakkında eski eşi Amber Heard'a şiddet uyguladığı iddiasını gündeme taşıyan The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kasım ayında kaybeden oyuncu, Warner Bros. tarafından Fantastic Beasts serisinden kovulmuştu.

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